Лихтенштейн впервые за 30 лет выиграл олимпийскую медаль

В соревнованиях горнолыжниц в супергиганте бронзовую награду выиграла представительница Лихтенштейна Тина Вайратер. Для крошечного государства это уже десятая олимпийская награда за всю историю, но последний раз спортсмены этой страны поднимались на пьедестал ровно 30 лет назад.

В супергиганте победила чешка Эстер Ледецкая. Интересно, что она является двукратной чемпионкой мира по сноуборду, выступая в так называемых поворотных дисциплинах - параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. Причем сегодня чешка опередила серебряного призера австриячку Анну Файт (в девичестве - Фаннингер) всего лишь на одну сотую секунды.

Что же касается лихтенштейнской горнолыжницы Вайратер, уступившей победительнице 0,11 секунды, то она принесла своей стране юбилейную, десятую награду, которую поклонники спорта из карликового государства (площадь - 157 кв. км, население - 37 тысяч) ждали три десятка лет. В канадском Калгари в 1988 году "бронзу" в слаломе выиграл горнолыжник Пауль Фроммельт.

Только Лихтенштейн, Австрия и Норвегия на зимних Олимпиадах выиграли наград больше, чем на летних. Причем Лихтенштейн остается единственной страной, у которой есть награды зимних Игр, но нет ни одной медали на летних Олимпиадах.