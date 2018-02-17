Наши хоккеистки обыграли Швейцарию и вышли в полуфинал

Женская сборная России по хоккею с шайбой пробилась в полуфинал олимпийского турнира! Сегодня в четвертьфинале наши девушки разгромили команду Швейцарии - 6:2. Следующими соперницами россиянок будут победительницы четырех последних Олимпиад канадки.

Сборная России на предварительном этапе олимпийских соревнований заняла в своей группе последнее место, проиграв все три матча - Канаде, США и Финляндии с общим счетом 1:15. Но хитрость регламента такова, что группы составлены не равноценные, а по рейтингу команд. Поэтому в нашем квартете "А" были собраны сильнейшие команды, а в группе "В" - представители как бы второго эшелона. Вот здесь Швейцария сенсационно стала первой, победив объединенную корейскую команды, Японию и неожиданно для многих Швецию.

Канада и США как две лучшие команды группы "А" напрямую попали в полуфинал, ну а россиянкам пришлось биться за место в этой стадии. На восьмой минуте счет открыла Анна Шохина, но затем нашим девушкам даже пришлось отыгрываться. В середине второго периода швейцарки вели 2:1. Шайба Виктории Кулишовой довольно быстро позволила счет сравнять, а еще до перерыва Лиана Ганеева вывела наша команду вперед - 3:2.

Заключительная 20-минутка прошла с подавляющим преимуществом россиянок. Друг за другом заброшенными шайбами отличились Елена Дергачева, оформившая дубль Шохина и Ольга Сосина, поразившая на последней минуте уже пустые ворота. Швейцарки несколько удивили. Уступая три шайбы, они за две минуты 33 секунды до сирены об окончании основного времени матча заменили голкипера лишним полевым игроком.

Полуфинал Россия - Канада состоится 19 февраля. Во втором полуфинале американки в этот же день встретятся с победителем матча Финляндия - Швеция, который пройдет сегодня.