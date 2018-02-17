Памфилова рассказала, как делать селфи с избирательным бюллетенем

Фотографироваться с бюллетенем можно, но выкладывать его в соцсети нужно с соблюдением некоторых ограничений. Каких - рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в эфире программы "Вечерний Ургант", сообщает ТАСС.

"Пожалуйста… как угодно. Главное - попридержите, сами любуйтесь, но попридержите до того, как закончится голосование, чтобы это не расценивалось, как какая-то дополнительная агитация", - пояснила она. Отвечая на вопрос ведущего, сколько времени можно провести в кабинке для голосования, глава ЦИК пошутила, что главное - не засыпать там, чтобы не задерживать процесс голосования.

Кроме того, Памфилова напомнила молодым избирателям, что для голосования понадобится паспорт гражданина России.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.