Президент Бразилии пообещал искоренить преступность в Рио-де-Жанейро

Президент Бразилии пообещал искоренить организованную преступность в Рио-де-Жанейро.

"Правительство примет все необходимые меры для этого. Мы больше не потерпим смерть невинных. Неприемлемо хоронить отцов и матерей, честных тружеников, полицейских, подростков и детей", - заявил Мишел Темер.

Он отметил, что метастазы организованной преступности распространились на всю страну. В связи с этим правительство страны отдало армии приказ взять на себя командование полицейскими силами штата Рио-де-Жанейро.

Подобная чрезвычайная мера была предпринята властями впервые за 30 лет, подчеркивает ТАСС. В прошлом году в регионе зарегистрированы 5332 убийства, что на 6 процентов больше, чем в 2016 году.