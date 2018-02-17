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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Назначен новый начальник тамбовского УМВД

Текст: Михаил Фалалеев

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу полиции Тамбовской области нового руководителя УМВД - генерал-майора полиции Николая Скокова.

Владимир Колокольцев считает важным, что значительная часть трудовой биографии Николая Скокова связана с Тамбовской областью. То есть, регион, где ему поручена охрана общественного порядка, хорошо ему знаком. А богатый жизненный и практический опыт, умение правильно оценивать оперативную обстановку позволят генералу принимать грамотные управленческие решения.

Фото: depositphotos.com
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Министр определил ключевые направления в работе тамбовской полиции, требующие наращивания усилий: "Это касается, прежде всего, повышения результативности оперативно-розыскной деятельности, в том числе по раскрытию разбойных нападений и мошенничеств. Особое внимание нужно уделить качеству предварительного следствия и дознания. Следует сосредоточиться на выявлении коррупционных и экономических преступлений, в первую очередь, связанных с освоением бюджетных средств. А из основных задач на ближайшее время приоритетной является обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан в ходе проведения выборов Президента Российской Федерации".

Руководитель ведомства подчеркнул необходимость сокращения очередей, времени ожидания и повышении качества предоставляемых государственных услуг населению. Особое внимание, считает Владимир Колокольцев, надо уделять семьям погибших сотрудников. Он напомнил, что в Тамбовской области таких семей - 88, в которых воспитывается 10 несовершеннолетних детей.

Справка "РГ"

Генерал-майор полиции Николай Скоков родился в декабре 1957 года в Тамбовской области. В 1979 году начал службу в органах внутренних дел Тамбовской области в должности милиционера отдельной роты патрульно-постовой службы милиции.

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В 1995 году окончил Саратовскую высшую школу МВД и продолжил службу в уголовном розыске УВД Тамбовской области, пройдя путь от оперуполномоченного до руководителя уголовного розыска.

С 2003 по 2011 годы - заместитель начальника УВД по Тамбовской области - начальник криминальной полиции.

В 2011 году возглавил Управление ФСНК России по Тамбовской области.

С 2016 года - заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России - начальник управления координации работы по контролю за оборотом наркотиков.

9 февраля 2018 года назначен на должность начальника УМВД России по Тамбовской области.

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