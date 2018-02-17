Поезда "Москва" начнут поставлять на Филевскую линию метро в июне

Поезда "Москва" начнут поставлять на Филевскую линию столичного метрополитена в июне. Об этом журналистам сообщил начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.

К окончанию реконструкции, которая сейчас идет на Филевской ветке, там начнут заменять поезда "Русичи" на составы "Москва" специальной комплектации. Как рассказал Виктор Козловский, это будут шестивагонные поезда (на Таганско-Краснопресненской линии ходят восьмивагонные), в первом и последнем вагонах сиденья установят по принципу "электрички", друг за другом, а не вдоль стен, как обычно. При этом количество пассажирских мест не сократится. Всего будет поставлено 166 вагонов.

При этом один из поездов "Москва" уже курсирует по Филевской линии - на нем машинисты ветки учатся управлять инновационным составом, чтобы, когда начнут приходить новые поезда, можно было сразу на них пересесть.