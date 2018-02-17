В военном парке "Патриот" отмечают Масленицу

В эту субботу и воскресенье в подмосковном военно-патриотическом парке Вооруженных сил "Патриот" на площадке сектора "Юнармия" широко празднуют Масленицу.

В честь праздника прощания с зимой и приближающейся весны здесь воссоздали ярмарочную площадь уездного городка. Посетители парка имеют возможность приобщиться к жизни в стиле русского фольклора, купить предметы традиционного домашнего быта, одежды и украшений, созданные мастерами со всей России.

Кроме того, гостей "Патриота" будут веселить и развлекать скоморохи. Все желающие смогут продемонстрировать свою силу и ловкость в боях на помосте, а также в схватках с мешками на бревне. Юные посетителей приглашают прокатиться на чудо-аттракционе "Качели Самовар" и вместе со сказочным героем Колобком принять участие в необычном "родео".

В "Патриоте" приготовили для катаний снежную горку высотой 6,5 метра. Для любителей коньков залили ледяную арену площадью 7000 кв.м, которая окружена танками и другой боевой техникой.

Вольная дружина 17-18 веков проведет в парке мастер-класс по богатырскому делу. После чего все желающие смогут сфотографироваться в облачении русского дружинника.

Не обойдется праздник и без традиционного для масленицы сжигания чучела зимы. А кульминацией этих дней станет всенародные гуляния и угощения гостей специально приготовленными по такому случаю русскими блинами.