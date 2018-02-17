Уфимец выиграл в лотерею 26 миллионов рублей

В преддверии 23 февраля уфимец выиграл в лотерею "5 из 36" более 26 миллионов рублей. Он угадал пять чисел в первом поле и взял рекордный приз в размере 26 037 700 рублей, сообщает пресс-служба лотерейной компании.

Билет он купил за 480 рублей в розничной точке Уфы.

Числа выпали в очень узком диапазоне (14, 17, 26, 11, 23 + 3), но победитель не только угадал пять чисел, но и получил еще 4 выигрыша за два угаданных числа.

Общая сумма выигрыша по билету составила 26 038 020 рублей. Пресс-служба компании предполагает, что, возможно, он тщательно следит за результатами тиражей и строит системы. Именно эта стратегия подарила ему миллионы.