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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Чувашии шестилетнему ребенку провели уникальную операцию

Текст: Сергей Кирсанов
В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чувашии провели уникальную операцию - у шестилетнего мальчика врачи удалили полупозвонок, мешающий формированию правильной осанки.
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Чувашии Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Чувашии
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Чувашии

Без вмешательства медиков ребенку грозило тяжелое искривление позвоночника, что могло привести к нарушению походки или даже невозможности ходить.

Фото: Пресс-служба правительства Чувашии
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Маленький пациент приехал в Чувашии из соседнего Татарстана. Как рассказала мама мальчика, о врожденном сколиозе поясничного отдела стало еще во время беременности при ультразвуковом исследовании.

- После рождения сына мы с ним два раза в год мы ездили на консультации. Наблюдались изменения в походке, ноги развивались медленнее. В последние годы пошло искривление в левую сторону и врачи, у которых мы наблюдались в Казани, сказали, что без операции не обойтись. И мы решились. Я благодарна врачам Федерального центра травматологии и ортопедии города Чебоксары, благодаря их труду все это закончилось. Огромное спасибо всем кто здесь работает, кто помогал нам, - сказала женщина.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Чувашии

Перед хирургами стояла задача удалить полупозвонок с ювелирной точностью, чтобы не повредить сосуды, нервы и спинной мозг. Как пояснил оперирующий врач-травматолог-ортопед Айрат Сюндюков, в этом состояла основная сложность процедуры. Также на проблемную зону позвоночника имплантирована специальная детская металлоконструкция, позволяющая исправить врожденную деформацию.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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- Если 10-15 лет назад считалось, что операции при врожденном сколиозе необходимо выполнять не ранее 15-16 лет, то с развитием современной медицины данный вид хирургического вмешательства выполняется во все более раннем возрасте. Сегодня мы начинаем выполнять эти операции буквально с года. Чем младше пациент и чем раньше проведена операция, тем легче ребенку перенести это психологически. Кроме того, мы формируем правильный вектор роста позвоночника, благодаря чему не развиваются вторичные искривления, - рассказал Сюндюков.

До недавнего времени подобный метод коррекции врожденных пороков развития позвоночника использовался лишь в нескольких федеральных клиниках на базе научно-исследовательских центров - в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и Кургане. В Чувашии такие операции стали возможны благодаря работе Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопртезирования, где есть все необходимое оборудование и высококвалифицированные специалисты.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Чувашии

- Подобные хирургические вмешательства сложны не просто с технической точки зрения, они еще ресурсоемкие. Высока стоимость самих конструкций, поддержание операционных на соответствующем уровне. Применяется высокотехнологичное оборудование. Проведение таких процедур стало возможно только при государственной поддержке и финансировании здравоохранения, - отметил главврач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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В министерстве здравоохранения республики подчеркнули, что высокотехнологическая медицинская помощь (ВМП) больше не является чем-то удивительным: она стала одним из базовых компонентов. В Чувашии выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи с развитием межтерриториальных и высокотехнологичных центров. В арсенале клиник республики сегодня более 400 дорогих высокотехнологичных способов лечения по самым разным медицинским профилям: от кардиохирургии до микрохирургии глаза. Благодаря этому, общая смертность населения в регионе с 2010 года снизилась на 13,1 процента.

Справка "РГ"

С 2010 года объем финансирования бюджетом Чувашии высокотехнологичной медицинской помощи возрос в 15 раз. Кроме того, за эти годы высокотехнологичные медицинские центры республики оснащены оборудованием более чем на один миллиард рублей.

В 2006 году ВМП получали не более тысячи жителей Чувашии. Все они уезжали в клиники других субъектов страны. К 2017 году объемы высокотехнологичных процедур в республике выросли в 6,2 раза. Также уменьшился средний срок ожидания пациентами ВМП в четыре раза. Сегодня более 80 процентов ВМП оказывается медучреждениями Чувашии.

Кроме того, республика становится популярной для медицинского туризма. Поток на протяжении последних пяти лет устойчиво растет: число пациентов из других регионов увеличился на семь процентов, в том числе для получения высокотехнологичной медицинской помощи - в 2,9 раза.

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