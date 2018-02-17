В Пензе обрушилась стена многоэтажного дома

В Пензе в доме №10 по улице Кулибина частично обрушилась стена, сообщает региональное управление МЧС.

Обрушение произошло вечером 16 февраля на уровне четвертого этажа. Пострадавших нет.

По данным мэрии, в пятиэтажном доме (бывшем общежитии) 261 жилое помещение, большинство находится в собственности. По информации горадминистрации, стена обрушилась в ванной комнате, где жильцы установили стиральные машины, которые не были подключены к канализации, поэтому отработанная вода выливалась на стены и стекала на пол, где есть отверстие для сбора воды.

В результате стены и перекрытия здания намокли, потеряли устойчивость и под действием морозов стали разрушаться.