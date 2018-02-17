В КБР уничтожили 50-килограммовую авиабомбу времен ВОВ

В Кабардино-Балкарии для уничтожения фугасной авиабомбы времен Великой Отечественной войны прибыли специалисты из Ростова-на-Дону. Об этом в воскресенье сообщили в республиканском управлении МЧС.

Снаряд был обнаружен несколькими днями ранее в Урванском районе возле карьера, который принадлежит одной из местных компаний. Вес бомбы оценили в 50 килограмм.

- Для обезвреживания авиационной бомбы из Ростова-на-Дону специально прибыли специалисты Донского спасательного центра МЧС России, - говорится в сообщении ведомства.

Опасную находку взорвали в специально отведенном для этого месте. Предположительно, она пролежала в земле более 70 лет.