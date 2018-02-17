Под Петербургом поезд "Ласточка" врезался в автобус

Под Петербургом скоростной пригородный поезд "Ласточка" протаранил застрявший на переезде частный автобус с иностранными туристами. ДТП произошло на Рощинском шоссе по дороге из Зеленогорска.

По предварительной информации пресс-службы регионального ГУ МЧС в результате аварии пострадали два человека. Всего в автобусе было 15 человек, в том числе трое детей. При этом пресс-служба Октябрьской железной дороги утверждает, что пострадавших не было вовсе, а очевидцы в соцсетях пишут о трех раненых.

В самом поезде от удара оказалось вдавлено лобовое стекло в кабине машиниста. Ветку пришлось закрыть на 50 минут, однако сейчас задержек в движении поездов нет. На месте происшествия работают экстренные службы.