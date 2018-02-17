Двух волгоградцев сбили на "зебре"

Сразу два ДТП произошло в Волгограде на пешеходном переходе на одной из улиц Кировского района. По информации регионального управления МВД РФ, в авариях пострадали молодой человек и школьница.

Как сообщают в ведомстве, около шести часов вечера 16 февраля на одном из пешеходных переходов по улице 64-й Армии 62-летний водитель, управляя "Дэу Такума", сбил 13-летнюю девочку. Причем ребенок переходил дорогу на разрешающий свет светофора, что вовсе не остановило лихача. С различными травмами девочку доставили в больницу.

А спустя всего час на той же самой улице и вновь на пешеходном переходе произошла еще одна авария. На этот раз "Лада Гранта", за рулем которой сидел 38-летний водитель, наехала на молодого человека, перебегавшего дорогу по "зебре". Правда, в этот раз для пешеходов горел "красный". Парень получил травму головы и также был госпитализирован.