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Рубрика: Русское оружие
Проект: В регионах

Корабли Каспийской флотилии отразили авианалет условного противника

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)

Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели учения по отражению воздушной атаки условного противника. При этом они использовали установки радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Как сообщили в пресс-службе Южного Военного округа, в ходе отработки задач, подразделения радиоэлектронной борьбы вывели из строя навигационные системы противника.

Расчеты ПВО, в свою очередь, не допустили слишком близкого подлета авиации, уничтожив условного противника на значительном расстоянии от места нахождения кораблей.

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