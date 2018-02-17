Корабли Каспийской флотилии отразили авианалет условного противника

Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели учения по отражению воздушной атаки условного противника. При этом они использовали установки радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Как сообщили в пресс-службе Южного Военного округа, в ходе отработки задач, подразделения радиоэлектронной борьбы вывели из строя навигационные системы противника.

Расчеты ПВО, в свою очередь, не допустили слишком близкого подлета авиации, уничтожив условного противника на значительном расстоянии от места нахождения кораблей.