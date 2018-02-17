Под Астраханью возбудили дело по факту нападения на полицейского

Сотрудники Камызякского следственного отдела СУ СК России по Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в нападении на полицейского.

По информации пресс-службы управления, в конце января в городе Камызяк наряд полиции выехал по очередному вызову. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что в одной из квартир поссорилась молодая супружеская пара. Чтобы усмирить супруга, женщина и вызвала полицию.

Но когда блюстители порядка попытались приструнить разбушевавшегося молодого человека, тот схватил кухонный нож и попытался ударить им в живот одного из полицейских. К счастью, довести задуманное до конца ему не удалось.

Сейчас в отношении хулигана возбуждено уголовное дело, расследование обстоятельств произошедшего продолжается.