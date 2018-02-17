В ДТП в Крыму погибли четверо детей и трое взрослых

Жертвами крупного дорожно-транспортного происшествия в Крыму стали семь человек, в том числе четверо детей. Еще двое получили серьезные травмы.

"Всего в аварии пострадали девять человек. Семеро погибли, из них четверо детей. Двое доставлены в Ленинскую центральную районную больницу. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, а женщина в тяжелом состоянии", - цитирует РИА Новости представителя республиканского минздрава.

ДТП произошло вечером в пятницу, 16 февраля, на трассе Керчь - Феодосия. По данным сайта регионального ГУ МЧС, столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль.

"По информации очевидцев, водитель "ВАЗ-2105",совершая обгон большегрузного автомобиля, допустил касательное столкновение с ним, после чего вылетел под встречный грузовик. В результате столкновения произошло воспламенение грузовых автомобилей", - рассказали в ведомстве. Прибывшим на место ДТП спасателям пришлось одновременно тушить машины и оказывать помощь находившимся в деформированной легковушке людям.