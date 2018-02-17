В Сочи пьяный пациент напал на медработников

Полицейские в Сочи задержали мужчину, который пьяным набросился на фельдшера и водителя "скорой помощи". Происшествие случилось в ночь на 17 февраля, уточнили в пресс-службе МВД России. Неадекватный пациент нанес медработникам телесные повреждения.

- По указанному адресу выехали сотрудники полиции, опросили медицинских работников, возможных свидетелей и очевидцев. Полицейскими было установлено, что гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанёс телесные повреждения прибывшим для оказания медпомощи фельдшеру и водителю "скорой". В настоящее время правонарушитель доставлен в отдел полиции для разбирательства, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Против агрессивного пациента составлен административный протокол за мелкое хулиганство. В полиции добавили, что после судебно-медицинской экспертизы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.