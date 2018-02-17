Российские хоккеисты обыграли американцев и вышли в четвертьфинал Олимпиады

Российская хоккейная сборная завершила групповой этап олимпийского турнира впечатляющей победой. Команда Олега Знарка уверенно разобралась со сборной США - 4:0. Таким образом, россияне заняли первое место в группе и напрямую вышли в четвертьфинал, избежав дополнительного раунда плей-офф.

Этот матч изначально обещал стать главным хитом группового этапа. Организаторы заранее объявили, что все билеты на игру проданы. Правда, по факту часть кресел все-таки осталась пустой. Но на общую атмосферу это не повлияло. Симпатии болельщиков разделились примерно поровну, так что свою порцию поддержки получили обе команды.

Тренерский штаб российской сборной не стал делать никаких изменений по сравнению с тем составом, который накануне разгромил Словению 8:2. Единственная позиция, которую теоретически рокировка могла коснуться - центрфорвард третьего звена. Николай Прохоркин в этой роли пока не очень впечатлял, но в итоге его тройку с Широковым и Барабановым, а также с примкнувшим к ним Мозякиным, решили не разбивать. И Вадим Шипачев во втором матче подряд остался в запасе.

С первых же смен на льду пошла не борьба, а настоящая рубка. Даже возрастной Павел Дацюк, которому вообще не очень свойственна жесткая борьба, лихо впечатывал оппонентов в бортики. Американцы тоже не стеснялись в средствах и выражениях. Количество тычков и силовых приемов в эти минуты зашкаливало, а любой эпизод мог обернуться серьезной потасовкой.

Но вместо драки зрители вскоре увидели красивую шайбу. На восьмой минуте Мозякин сделал отличную передачу на пятачок, где дежурил тот самый Прохоркин. Забить Николаю было очень важно по описанной выше причине, и он это сделал - 1:0. Затем наши остались в меньшинстве, но эти две минуты они отработали в защите образцово. Долгое время игра шла без серьезных моментов, хотя обе команды бросали в створ много и охотно. Перед сиреной на перерыв мог отличиться Телегин, подправлявший шайбу, а в ответной контратаке Донато мощным щелчком сотряс перекладину.

Второй период россияне начали в большинстве, заработанном еще до паузы в игре. Использовать лишнего с первой попытки не получилось, зато удалось оперативно удвоить счет в равных составах. И снова героем стал Николай Прохоркин, завершивший быстрый прорыв роскошным кистевым броском точно в девятку - 2:0 на 23-й минуте. Следующей шайбы пришлось ждать долго. А вот драки пошли одна за другой. Особенно отличились Прохоркин и Крис Бурк, сцепившиеся не на шутку и получившие за это по две минуты штрафа. Ну а развязка периода получилась на загляденье. За 0,2 секунды до сирены Ковальчук щелкнул от синей линии и поймал вратаря на противоходе - 3:0. Таким образом, Илья вышел на первое место в списке лучших российских снайперов в истории Олимпиад. Эта шайба стала для него 12-й на зимних Играх, и он обошел предыдущего рекордсмена Павла Буре.

Но и на этом Ковальчук не остановился. Едва начался третий период, как он вышел на ударную позицию, воспользовавшись ошибкой американской защиты. И снова бросил без шансов для голкипера - 4:0. Чистого времени на то, чтобы сделать дубль, российскому форварду понадобилось всего 29 секунд. На этом уже можно было выдохнуть поспокойнее. И просто доиграть этот матч без приключений. Им это с блеском удалось. Более того, благодаря тому, что в параллельной встрече Словения в серии буллитов обыграла Словакию 3:2, именно российская сборная заняла в своей группе первое место и теперь точно сыграет в четвертьфинале. Соперника мы узнаем позже.