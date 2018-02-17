Российские лыжницы завоевали "бронзу" Игр-2018 в эстафете

Представители нашей лыжной сборной продолжают выступать на Олимпиаде в Пхенчхане выше всяких похвал. Выиграна уже четвертая "бронза" - в женской эстафетной гонке 4х5 км россиянки Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская показали третий результат, уступив только командам Норвегии и Швеции.

На первом этапе за Россию бежала Наталья Непряева, которая хорошо проявил себя на новогоднем "Тур де Ски", а на Олимпиаде отчаянно боролась за награду в скиатлоне (7,5 км + 7,5 км), где в итоге заняла почетное восьмое место. Непряева отлично справилась со своей задачей, пробежав "пятерку" быстрее остальных конкуренток. Наталья на передаче эстафеты была первой, оставив позади и норвежку Ингвильд Эстберг, и шведку Анну Хог, и остальных конкуренток. Непряева отправила на дистанцию Юлию Белорукову, которая несколько дней назад выиграла "бронзу" в личном спринте классическим стилем. Поясним, что в эстафете первые два этапа проводятся классическим стилем, а третий и четвертый - свободным, то есть коньковым ходом.

Белорукова сумела сохранить первую позицию, и на половине дистанции Россия находилась в лидерах. Но исход борьбы за медали решался все-таки на тех этапах, которые участницы проходили коньковым ходом. Наша Анастасия Седова, которая в январе завершила престижную многодневку "Тур де Ски" на высоком седьмом месте, сегодня на своем третьем этапе пропустила вперед норвежку Рагниль Хага, хотя при передаче эстафеты уступила ей совсем чуть-чуть - беспристрастный хронометрах показывал крошечное отставание в 0,3 секунды.

В российской команде завершала гонку Анна Нечаевская. Безусловно, ей тяжело было конкурировать с легендой мировых лыжных гонок норвежкой Марит Бьорген. Обогнала Нечаевскую и шведка Сина Нильссон, ранее выигравшая личное "золото" в спринте. Но самое главное, что Нечаевская удержала призовую позицию, хотя российскую сборную попыталась догнать Финляндия, а конкретно Криста Пярмякоски, уже забравшая в Пхенчхане две "бронзы" - в скиатлоне и в 10-километровой "разделке".

Общий итоги эстафеты такова: "золото" у сборной Норвегии (Ингвильд Эстберг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага, Марит Бьорген), С отставанием ровно в две секунда на втором месте команда Швеции (Анна Хог, Шарлотт Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон). Сборная России уступила победительницам 43,3 секунды, на четвертом месте Финляндия (дефицит 1 мин. 02,6 сек.).

Белорукова стала первой спортсменкой команды "Олимпийские атлеты из России", завоевавшей на этих зимних Играх две медали - к "бронзе" в личном спринте добавляется медаль такого же достоинства по итогам эстафеты.