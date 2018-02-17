Сестра Антона Шипулина стала самым титулованным олимпийцем Словакии

Уроженка нашей страны, родная сестра лидера сборной России по биатлону Антона Шипулина Анастасия Кузьмина благодаря своей сегодняшней победе в масс-старте (12.5 км) на Играх в Пхенчхане стала самым титулованным олимпийцем в истории Словакии.

У Кузьминой (Шипулиной) теперь три "золота" и три "серебра" на Олимпиадах. Анастасия выигрывала спринт (7,5 км) в Ванкувере-2010 и Сочи-2014, в Пхенчхане-2018 она стала победительницей масс-старта. Серебряные награды завоеваны в гонках преследования (10 км) в Ванкувере и в Пхенчхане, и здесь же, в Южной Корее Анастасия заняла второе место в индивидуальной гонке (15 км).

До сегодняшнего дня самыми титулованными олимпийцами из Словакии были мастера гребного слалома братья-близнецы Павол и Петер Гохшорнеры, которые выигрывали соревнования в каноэ-двойках на трех летних Олимпиадах - в Сиднее-2000, Афинах-2004 и Пекине-2008. Пять лет назад на лондонских Играх-2012 братья завоевали "бронзу".

Выиграв сегодня масс-старт, Кузьмина поднялась на первую строчку в таблице словацких медалистов-олимпийцев. Она к тому же обошла по общему числу наград (теперь шесть против пяти) еще одного представителя гребного слалома Михала Мартикана, выступавшего в каноэ-одиночке. У него два "золота", два "серебра" и одна "бронза", выигранные на пяти Олимпиадах подряд с 1996 по 2012 годы.

Анастасия Шипулина родилась в 1984 году в Тюмени. Сначала занималась лыжными гонками, а в 15 лет перешла в биатлон. За сборную России на этапах Кубка мира выступала в сезонах 2005/06 и 2006/07, но призовых мест не занимала. В 2007-м вышла замуж за израильского лыжника с российскими корнями Даниэля Кузьмина, сменила фамилию. Затем с супругом переехала на постоянное жительство в Словакию и с 2008 года представляет эту страну на международных соревнованиях.