Синоптики рассказали, когда в Москве начнут таять сугробы

Теплые, но снежные выходные и понедельник ожидают жителей столичного региона.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, тепло к нам несет циклон, перемещающийся с юга Скандинавии через Прибалтику. Днем будет от 0 до минус 5 градусов. И ночью мороз будет совсем слабый: около минус пяти. Но уже со вторника начнется очередное похолодание.

При этом, по словам синоптика, практически без перерыва три дня будет идти снег. Он не будет сильным, но зато продолжительным. Может выпасть до 10 сантиметров осадков. Сейчас высота сугробов в Москве составляет 45 сантиметров. Это выше средних значений за зиму для Москвы.

"По данным столичных властей, до конца зимы высота сугробов в Москве может достичь 2 метров. Неужели еще столько успеет нападать?" - уточнила я у Паршиной. "Существуют разные понятия: высота сугробов и прирост снега, - поясняет синоптик. - Сугробы в Москве, конечно же, к концу зимы не достигнут 2 метров, а вот такой прирост снега возможен. Я говорю вот о чем: например, выпадает 10 см осадков. Это прирост снега в 10 см. А высота снежного покрова может увеличиться на 10 см, а может и меньше быть. Все зависит от плотности снега. Он уплотняется, подтаивает в периоды оттепелей. Прирост считается с начала выпадения снега в конкретном осенне-зимнем сезоне. Поэтому по итогам сезона может и два метра набраться".

Людмила Паршина также отметила, что даже полуметровые сугробы могут очень быстро растаять, если днем установятся положительные температуры или будут идти продолжительные осадки в виде дождя. Февраль выдался холодным, но есть большие надежды на скорое мартовское тепло.