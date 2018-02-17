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Рубрика: Общество

Синоптики рассказали, когда в Москве начнут таять сугробы

Текст: Ольга Игнатова
Теплые, но снежные выходные и понедельник ожидают жителей столичного региона.
Фото: Иван Лексунин/РГ/снято на IPhone Фото: Иван Лексунин/РГ/снято на IPhone
Фото: Иван Лексунин/РГ/снято на IPhone

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, тепло к нам несет циклон, перемещающийся с юга Скандинавии через Прибалтику. Днем будет от 0 до минус 5 градусов. И ночью мороз будет совсем слабый: около минус пяти. Но уже со вторника начнется очередное похолодание.

Фото: photoxpress.ru
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При этом, по словам синоптика, практически без перерыва три дня будет идти снег. Он не будет сильным, но зато продолжительным. Может выпасть до 10 сантиметров осадков. Сейчас высота сугробов в Москве составляет 45 сантиметров. Это выше средних значений за зиму для Москвы.

"По данным столичных властей, до конца зимы высота сугробов в Москве может достичь 2 метров. Неужели еще столько успеет нападать?" - уточнила я у Паршиной. "Существуют разные понятия: высота сугробов и прирост снега, - поясняет синоптик. - Сугробы в Москве, конечно же, к концу зимы не достигнут 2 метров, а вот такой прирост снега возможен. Я говорю вот о чем: например, выпадает 10 см осадков. Это прирост снега в 10 см. А высота снежного покрова может увеличиться на 10 см, а может и меньше быть. Все зависит от плотности снега. Он уплотняется, подтаивает в периоды оттепелей.  Прирост считается с начала выпадения снега в конкретном осенне-зимнем сезоне. Поэтому по итогам сезона может и два метра набраться".

Людмила Паршина также отметила, что даже полуметровые сугробы могут очень быстро растаять, если днем установятся положительные температуры или будут идти продолжительные осадки в виде дождя. Февраль выдался холодным, но есть большие надежды на скорое мартовское тепло.

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