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Рубрика: Экономика

Ученые: В РФ необходимы условия для продолжения работы на пенсии

Текст: Ирина Невинная

В России необходимо создавать максимально благоприятную среду для продолжения трудовой активности в старшем возрасте. Отмена индексации пенсии работающим пенсионерам, действующая с 2016 года, подталкивает пенсионеров к выходу из легальной занятости. К такому выводу пришла группа исследователей, представивших на площадке Комитета гражданских инициатив доклад о социально-экономических аспектах жизни пожилых граждан в России.
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За последние 25 лет представители старшего поколения стали образованнее, они хотят дольше сохранять социальную и общественную активность. Так, доля россиян 50 лет и старше с высшим образованием за четверть века увеличилась на 11,3%, со средним профессиональным образованием - на 31,6%. Что касается здоровья, согласно данным РМЭЗ-ВШЭ, оно тоже улучшается. Доля женщин, оценивающих свое здоровье как плохое или очень плохое, сократилась с 45,2% до 28,1% (в 1,6 раза), а мужчин - с 29% до 21,5% (в 1,3 раза). Соответственно, доля женщин, оценивающих свое здоровье как хорошее и очень хорошее, выросла с 3,8% до 9,8% (в 2,6 раза), а мужчин - с 10,7% о 17,9% (в 1,7 раза).

Исследователи пришли к выводу: государству необходимо помочь старшему поколению сохранять активность и трудоспособность.

"Очевидна необходимость более активного вовлечения пожилых людей в непрерывное образование, которое на первом этапе может быть реализовано в основном при активной регулирующей роли государства и софинансировании программ со стороны государства и работодателей", - отмечают авторы доклада.

Отмечают они и необходимость развития гибких и дистанционных форм занятости - это способствовало бы не только сохранению активности пожилых граждан, но и облегчало занятость и самообеспечение  людей с плохим здоровьем, а также инвалидов всех возрастов.

 

Важными направлениями названы также поддержка предпринимательской  инициативы: это и упрощение процедур создания и ведения бизнеса, индивидуального предпринимательства, и  обучение в этом направлении. Второе направление, которое бы помогло качественно улучшить жизнь пожилых россиян, - это помощь в сохранении ими социальной активности. Речь идет об участии в работе НКО, волонтерских организациях, добровольческих движениях. "Большую роль в информировании о таких возможностях должны играть муниципалитеты", - считают авторы доклада.

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