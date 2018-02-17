Украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве. Они устроили погром в помещении, разрисовали стены черной и красной краской, сорвали российский флаг, сообщает ТАСС.

"Радикалы ворвались в здание, нанесли значительный материальный ущерб, угрожали физической расправой. В это время в помещении находились около пятидесяти детей, они очень напуганы", - рассказал руководитель представительства Константин Воробьев.

По словам дипломата, бесчинства длились около получаса, звучали обвинения в адрес России, экстремистские призывы. Возглавлял акцию депутат Радикальной партии Андрей Лозовой. Лишь после прибытия полиции нападавшие покинули место происшествия.

Это не первый случай нападения экстремистов на Россотрудничество. В августе 2017 года они забросали здание дымовыми шашками. В июле того же года порядка тридцати радикалов из партии "Свобода" заняли помещение на втором этаже и блокировали проведение культурного мероприятия.

Российские представители заявили, что атаки на здание Россотрудничества стали носить системный характер. Однако полиция уклоняется от поиска виновных. Позднее в социальных сетях появляются так называемые "отчеты" о противоправных деяниях с названиями радикальных группировок и именами конкретных лиц.