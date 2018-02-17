В Эфиопии ввели режим чрезвычайного положения

Власти Эфиопии объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения. Это необходимо для сохранения конституционного порядка, заявила правительственная коалиция.



Напомним, в минувший четверг на фоне кризиса в стране премьер-министр Хайлемариам Десалень заявил о своей отставке. Ране по всей стране прошли протесты и забастовки с требованием отпустить политических заключенных.

Всего же за минувшие полтора месяца на свободе оказались более шести тысяч осужденных. Детали и срок действия чрезвычайного положения министерство обороны сообщит позднее, пишет РИА Новости.