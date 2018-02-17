В Италии начали выпускать икру из сыровяленной ветчины

На мировом рынке появился новый и неожиданный продукт - икра из сыровяленой ветчины "прошутто крудо".

Как сообщает ежедневная газета Il Messaggero, производством нового "сорта" икры займется компания из итальянского города Удине. Компания приняла решение запустить выпуск икры из ветчины после ряда тестов, которые прошли под руководством шеф-повара Серджо Понтони. По словам создателей этого инновационного продукта, его главная задача - обогатить вкус первых блюд, в частности пасты.

В ближайшее время икра из сыровяленой ветчины появится в продаже в 22 странах мира.