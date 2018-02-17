В ЛНР заявили о гибели бойцов ВСУ при минировании "серой зоны"

Три бойца ВСУ погибли и еще трое получили ранения при установке минных заграждений в нейтральной зоне у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил представитель минобороны ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, во время минирования в так называемой "серой зоне" возле населенного пункта Светлодарское погибли трое военнослужащих 1-го батальона 54-й бригады ВСУ, еще трое получили тяжелые ранения.

Между тем украинские силовики обстреляли позиции народной милиции ЛНР из минометов калибра 120 мм, запрещенных Минскими соглашениями, а также из стрелкового оружия. Тем самым был сорван мониторинг обстановки на линии соприкосновения в присутствии представителей СМИ.