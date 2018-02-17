В НАТО объяснили, почему Украина не может вступить в альянс

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер пояснила, почему Украина в отличие от других государств не может рассчитывать на членство в альянсе, сообщает издание "Европейская правда".

По ее словам, на саммите в Бухаресте в 2008 году Киеву отказали в предоставлении Плана действий относительно членства в НАТО. С той поры этот документ так и не стал приоритетом для украинских властей.

Деятель альянса уточнила, что на текущий момент членами блока стремятся стать Босния и Герцеговина, Македония, Грузия и Украина. Из них только Киев не запросил План действий, который является составной частью вступления в НАТО.

Между тем правительство Украины одобрило национальную программу сотрудничества с НАТО на 2018 год. Кроме того, принята программа по информированию общественности о евроатлантическом сотрудничестве, сообщает РИА Новости.