В США установят памятник советским летчикам

В американском штате Северная Каролина установят памятник советским пилотам, перегонявшим гидросамолеты "Каталина".

"Он появится до 1 декабря этого года в Элизабет-Сити ", - пообещал исполняющий обязанности мэра данного населенного пункта Рик Кинг. Градоначальник принял участие в церемонии, во время которой почтили память русских моряков.

Как пишет ТАСС, сейчас США и Россия согласовывают детали установки монумента. Бронзовая скульптурная композиция представляет собой гидросамолет, на котором стоят три летчика - советский, канадский и американский.