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Рубрика: Власть

Захарова: Порошенко в Мюнхене показал флаг ЕС безлюдному залу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности продемонстрировал безлюдному залу флаг Евросоюза. При этом дипломат заметила, что Порошенко "вообще никуда с пустыми руками не ездит".

"То с паспортами, то с куском автобуса - как коммивояжер", - написала представитель российского дипведомства  на своей странице в Facebook.

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Фото: REUTERS/Ralph Orlowski
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Она также вспомнила и процитировала строчки из песни лотошницы из фильма "Гардемарины" и привела фотографии Порошенко с флагом, на фоне полупустого зала, с паспортами, а также с частью обшивки.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время выступления показал немногим собравшимся флаг Европейского союза.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев отметил, что Порошенко не получил возможности выступить с развернутой речью в Мюнхене, поскольку ему "не нашлось другого места на трибуне Мюнхенской конференции, кроме 15-минутного комментария по чужому для него вопросу.

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