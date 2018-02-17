Захарова: В Киеве врали о беседе Тимошенко в Мюнхене

Заявления Киева о том, что встреча лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко с послом России в Германии Сергеем Нечаевым является "спланированной провокацией", не выдерживают критики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат выложила в Facebook снимок, где посол России в Германии Сергей Нечаев беседует с Юлией Тимошенко и заместителем председателя "Батькивщины" Григорием Немыря. После этого коллеги политиков призвали СМИ "не поддаваться на кремлевские провокации".

Захарова расценила это как вранье в адрес украинского народа. "Они общались, и их все фотографировали. Сергей Нечаев по-русски громко поздоровался и поинтересовался, удобно ли им общаться, когда вокруг столько журналистов", - недоумевает российский представитель.

"Граждане Украины! Обращаюсь к вам. Вас обманывают каждый день! Каждый день вам врут украинские официальные лица, политики, СМИ. Не надо любить нас - любите себя и свою страну, не позволяйте себя обманывать и дальше", - комментирует Захарова.