Знаменитый чешский певец Карел Готт вновь госпитализирован

Новости

Россия - США. Онлайн-трансляция хоккейного матча Олимпиады-2018 09:52
Лавров назвал мифом заявления о российской угрозе Европе 15:03
Лавров: РФ больше всех заинтересована в разрешении украинского кризиса 15:02
Японский ученый создал себе робота-двойника 14:58
Назван состав хоккейной сборной России на игру с американцами 14:39
Норвежка Бьорген догнала Бьорндалена по числу медалей на зимних Играх 14:32
СК: Причиной смерти девочки в саду могла стать сердечная дисфункция 14:26
Полностью поезда на фиолетовой ветке метро обновят к 2020 году 14:20
Поезда "Москва" начнут поставлять на Филевскую линию метро в июне 14:17
Корабли Каспийской флотилии отразили авианалет условного противника 14:03
Американский адмирал призвал США готовиться к войне с Китаем 13:53
В Сочи пьяный пациент напал на медработников 13:53
Хоккеистам сборных России и США запретили пожимать друг другу руки 13:49
Захарова: Порошенко в Мюнхене показал флаг ЕС безлюдному залу 13:34
"Газпром" уверен в рентабельности газопровода "Сила Сибири" 13:22
Под Петербургом поезд "Ласточка" врезался в автобус 12:59
В Ленобласти автобус с детьми улетел в кювет 12:37
В Ингушетии появятся таксофоны с wi-fi и зарядкой для мобильника 12:36
Haval H6 Coupe: Тест-драйв китайского кроссовера за 1,5 млн рублей 12:25
Лавров в Мюнхене объяснил очевидную выгоду от "Северного потока-2" 12:11
К 2024 году сельхозэкспорт из России вырастет более чем в 2 раза 12:01
ФИФА сообщила об отрицательных допинг-пробах российских футболистов 11:53
Глава МИД ФРГ: Мы начнем пошагово снимать санкции 11:51
Глава Минобороны Германии может стать генсеком НАТО 11:50
Работу "летающего радара" показали изнутри 11:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Масленица с "Российской газетой"
Масленица с "Российской газетой"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 16-18 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 16-18 февраля
17.02.2018 09:43
Рубрика: В мире

Знаменитый чешский певец Карел Готт вновь госпитализирован

Текст: Владимир Снегирев
Знаменитый чешский "соловей" Карел Готт вновь оказался на операционном столе. На минувшей неделе хирурги одной из пражских клиник спасали звезду - теперь от кишечных спаек, грозивших внутренним кровотечением и заражением крови.
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Напомню, что осенью 2015 года Карел Готт был также экстренно прооперирован в связи с тяжелым онкологическим заболеванием. Врачи обнаружили у него рак лимфатических узлов. Затем певец проходил долгий курс лечения, в том числе химеотерапию.

Лишь в марте следующего года, пройдя обследование с применением самых современных методик, Готт сообщил своим многочисленным поклонникам, что готов вернуться не только к жизни, но и выйти на сцену. Правда, при этом он оговорился, что этот путь может занять много времени: "Я не хочу никаких поблажек. Зрители должны увидеть того Карела Готта, которого они знали прежде".

Выписавшись из клиники, он поселился на вилле своего друга в Марианских Лазнях, а минеральные источники этого знаменитого курорта, расположенного на западе Чехии, как говорят, способны излечить самые тяжелые хвори. Тогда же Карел Готт через социальные сети обратился ко всем своим почитателям: "Мои дорогие поклонники, я прошел финальное исследование в больнице. Врачи подтвердили, что болезнь полностью ушла. Для меня это огромная радость, потому что результаты дают надежду на возвращение к жизни".

Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Бруно Марс получил семь наград Grammy
Британский певец Крис Ри попал в больницу после падения на концерте

Самое удивительное в том, что спустя полгода он действительно появился на сцене: сначала дал камерный концерт для близких друзей в одном из элитных клубов старой Праги, а затем выступил на "О2-арене" - одной из самых грандиозных в Европе, где, кстати, проходили матчи чемпионата мира по хоккею.

Конечно, болезнь не прошла даром: певец заметно осунулся, на его лице были видны отпечатки перенесенных страданий. Он отрастил легкую бороду и внес значительные коррективы в распорядок своей жизни. В частности, объявил, что отныне будет больше времени проводить со своей семьей, отменит все гастрольные поездки, ограничит общение с прессой.

В конце прошлого года Готт стал крестным отцом родившегося в пражском зоопарке слоненка - такая традиция здесь заведена недавно.

И вот новое испытание. Сейчас легендарный певец все еще находится на больничной койке. Как сообщают его представители, состояние 78-летнего Карела Готта удовлетворительное.

Главное сегодня

Габриэль поставил Порошенко на место
Захарова: Обвинять россиян во вмешательстве в выборы в США – абсурд
По факту смерти девочки в детском саду возбуждено новое уголовное дело
Наши хоккеистки обыграли Швейцарию и вышли в полуфинал
Госдума повысила МРОТ до прожиточного минимума