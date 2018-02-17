Знаменитый чешский певец Карел Готт вновь госпитализирован

Знаменитый чешский "соловей" Карел Готт вновь оказался на операционном столе. На минувшей неделе хирурги одной из пражских клиник спасали звезду - теперь от кишечных спаек, грозивших внутренним кровотечением и заражением крови.

Напомню, что осенью 2015 года Карел Готт был также экстренно прооперирован в связи с тяжелым онкологическим заболеванием. Врачи обнаружили у него рак лимфатических узлов. Затем певец проходил долгий курс лечения, в том числе химеотерапию.

Лишь в марте следующего года, пройдя обследование с применением самых современных методик, Готт сообщил своим многочисленным поклонникам, что готов вернуться не только к жизни, но и выйти на сцену. Правда, при этом он оговорился, что этот путь может занять много времени: "Я не хочу никаких поблажек. Зрители должны увидеть того Карела Готта, которого они знали прежде".

Выписавшись из клиники, он поселился на вилле своего друга в Марианских Лазнях, а минеральные источники этого знаменитого курорта, расположенного на западе Чехии, как говорят, способны излечить самые тяжелые хвори. Тогда же Карел Готт через социальные сети обратился ко всем своим почитателям: "Мои дорогие поклонники, я прошел финальное исследование в больнице. Врачи подтвердили, что болезнь полностью ушла. Для меня это огромная радость, потому что результаты дают надежду на возвращение к жизни".

Самое удивительное в том, что спустя полгода он действительно появился на сцене: сначала дал камерный концерт для близких друзей в одном из элитных клубов старой Праги, а затем выступил на "О2-арене" - одной из самых грандиозных в Европе, где, кстати, проходили матчи чемпионата мира по хоккею.

Конечно, болезнь не прошла даром: певец заметно осунулся, на его лице были видны отпечатки перенесенных страданий. Он отрастил легкую бороду и внес значительные коррективы в распорядок своей жизни. В частности, объявил, что отныне будет больше времени проводить со своей семьей, отменит все гастрольные поездки, ограничит общение с прессой.

В конце прошлого года Готт стал крестным отцом родившегося в пражском зоопарке слоненка - такая традиция здесь заведена недавно.

И вот новое испытание. Сейчас легендарный певец все еще находится на больничной койке. Как сообщают его представители, состояние 78-летнего Карела Готта удовлетворительное.