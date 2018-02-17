Звезда "Доктора Хауса" обвинила в домогательствах Мэрилина Мэнсона

Всё шире и шире ряды жертв, которые отбросили стыдливость или же излечились от амнезии и теперь готовы резать правду-батьку: 32-летняя американская актриса (плюс писатель, музыкант и так далее) Шарлин И обвинила в сексуальных покусительствах 49-летнего американского музыканта (актера, художника и так далее) Мэрилина Мэнсона.

Как это нынче заведено, клеймение артиста произошло посредством социальных сетей - в Twitter И. По словам которой бесчинство имело место на съемках сериала "Доктор Хаус", где И сыграла злобного корейского доктора Чи Пак.

Ugh don't even get me started on Marilyn Manson. Yes this happened a long time ago - on the last season of House he came on set to visit because he was a huge fan of the show & he harassed just about every woman asking us if we were going to scissor, rhino & called me a China man — Charlyne Yi (@charlyne_yi) February 17, 2018

"Ой, фу, даже не заводите при мне разговоры про Мэнсона. Да, такое случилось, довольно давно - на последнем сезоне "Хауса". Тогда он пришел на съемочную площадку, так как был большим поклонником нашего шоу, и начал там домогаться всех женщин", - обличает актриса. Припомнив, что Мэнсон интересовался у присутствующих, готовы ли они попрактиковать с ним такие сексуальные позиции, как "ножницы" и "носорог", саму же И при этом называя китайцем.

Сторона Мэнсона мемуары артистки пока никак не комментирует.

Шарлин Аманда И родилась в 1986 году в Лос-Анджелесе. Как актриса дебютировала в 2007-м - в "Немножко беременна" Джадда Апатоу. В 2009 году написала сценарий к фильму "Бумажное сердце" (Paper Heart), взявший награду на фестивале Сандэнс.

Сыграла в фильмах "Монстро", "Полупрофессионал", "Все о Стиве", сериалах "Студия 30", "Детектив Раш", "Девственница Джейн", "третьем сезоне" "Твин Пикс".

Ранее мы писали, что Мэнсон выгнал из группы своего давнего соратника Твигги Рамиреса - сразу после того, как бывшая подруга Твигги вспомнила, как тот изнасиловал-де ее в девяностые.