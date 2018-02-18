Римас Туминас поставил в Большом театре "Пиковую даму".

Что такое смелость режиссера, что в оперном, что в драматическом театре? Нынче у нас выросло целое поколение режиссеров - эдаких закомплексованных, недолюбленных мальчиков, - главная задача которых крикнуть на весь мир: "Смотрите, какой я талантливый! Смотрите, как я умею придумать! Смотрите на меня! Я! Я! Я! При чем тут драматург, композитор, актеры? Я - режиссер - на свете всех милее и бодрее".

Поэтому в сегодняшней ситуации смелость режиссера - уйти в тень, создать мир, в котором тебя как бы нет, но который при этом существует по твоим, жестким законам, мир, где властвуют композитор, драматург, актеры. А уж если речь идет о постановке гениальной оперы - смелость режиссера в том, чтобы помочь зрителю осознать гениальность творения. Не в том, чтобы выпятить себя, любимого, что происходит сплошь и рядом, а в том, чтобы так расставить акценты, чтобы зритель вздрогнул: надо же, больше века назад написано, а про меня.

Римас Туминас - смелый режиссер. Его режиссерская исповедальность не в том, чтобы поражать зрителя собственными придумками (хотя их всегда немало в любом его спектакле, в том числе и в этом), а чтобы заставить нас, зрителей, проникнуть в глубину того, что он ставит. В данном случае - в глубину прозы Пушкина, великой музыки Петра Чайковского и великого либретто его брата Модеста.

Художник Адомас Яцовскис придумал невероятную декорацию. Чайковский и Пушкин для любого русского человека - символы гармонии. Но ведь мир, в котором живет пушкинский Герман, невероятно дисгармоничен, едва ли это не мир сумасшедшего. Вот Яцовскис и создает гармонию дисгармонии: угловатый, неуютный, темный, страшный мир, который давит на героев. По сути, это мир того темного Петербурга, который и описан у Пушкина.

Римас Туминас - смелый режиссер. Его исповедальность в том, чтобы заставить зрителей проникнуть в глубину того, что он ставит

Про что "Пиковая дама"? Про то, что если полюбил девушку, не надо играть в азартные игры? Про то, что если дал тебе Господь любовь, забудь про все остальное? И - да, про это. И про человеческие страсти. Все так. Туминас расставляет акценты. Огромные массовки. Все пляшут (делая это, кстати, блестяще - чувствуется талантливая рука хореографа и режиссера Анжелики Холиной) и поют про приход весны, про пастушка, про азарт игр... Это все к чему, зачем? Дети, взрослые, пастушки... К чему все эти "вставные номера"?

Туминас расставляет акценты. Толпа все сметает на своем пути, как бы выплевывая Германа, Лизу... И движется дальше. Человек любит, страдает, погибает... А толпа поет про пастушек, про страсть к азарту и идет дальше, не замечая страданий отдельных людей.

В это время в Интернете кадры: упал человек на дороге, а толпа плывет рядом, как бы не замечая этого. Вот про что поставил Туминас Пушкина и Чайковского. Про силу и равнодушие толпы. Про трагедию страха и одиночества одного человека. Всегда одного.

Конечно, все осталось в этой интерпретации оперы - и страсти, и любовь... Они никуда деться не могут. Но вот эта тема одиночества человека в толпе мне показалась чрезвычайно важной и актуальной. Толпа здесь красива и элегантна. Человек несчастен и часто даже неприятен в своем безумии. Но он - человек. У него есть душа. А у толпы души, как известно, нет.

Что делает актер на сцене? Создает того, кого не создал Господь Бог. Сегодня это относится в полной мере и к оперному театру тоже. Поэтому я не могу, к сожалению, присоединиться к восторгам по поводу исполнения Юсифом Эйвазовым партии Германа. Эйвазов, без сомнения, певец замечательный с очень красивым, мощным голосом и такой же красивой и мощной внешностью. Но актерски, как мне показалось, он не проживает жизнь своего персонажа, а как бы намечает ее. Герман - это ведь очень мощная драматическая роль. Этот человек невероятно разный на протяжении всего спектакля, он постоянно меняется. Вот этих изменений в роли мне лично не хватило, но я уверен, что от спектакля к спектаклю Эйвазов будет, безусловно, набирать.

Это особенно видно на фоне других исполнителей, которых играют - именно играют, а не только поют - виртуозно. Лариса Дядькова в роли Графини, Геворг Акобян - граф Тоцкий, Игорь Головатенко - князь Елецкий, Роман Муравицкий - Чекалинский... Прошу прощения у других - перечислять можно всех. Это все живые люди, мощные, запоминающиеся характеры. Этому эффекту способствуют костюмы Марии Даниловой, которая не просто красиво одевает персонаж, а создает образ.

Я настаивал бы на том, что работа Анны Нечаевой, которая исполняет Лизу, - работа выдающаяся. Вот здесь - удивительное слияние мощного голоса и поразительной актерской игры. Именно Лиза Нечаевой вызывает у меня естественную человеческую жалость. Куда же смотрят эти поющие, танцующие, ходящие люди, когда рядом с ними погибает живая человеческая душа?

Над всем властвует музыка Чайковского в виртуозном, как, впрочем, и всегда, исполнении оркестра под руководством Тугана Сохиева.

Римас Туминас поставил очень красивый и очень современный спектакль. Этот литовский режиссер, обучавшийся в ГИТИСе и руководящий сегодня одним из лучших российских театров - театром Вахтангова, - очень тонко чувствует русскую душу. И если угодно, болеет за нее, болеет за нас. Хочет нам помочь.

Не знаю, какая именно красота спасет мир. Но то, что красота оперы поможет нам сегодня, - это безусловно. За доказательством идите на премьеру "Пиковой дамы" в Большой театр.