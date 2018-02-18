Граждане, желающие поменять валюту в банке, больше не смогут узнать о курсах обмена, находясь на улице. Для получения такой информации необходимо будет зайти внутрь здания кредитной организации. Кроме того, регулятор намерен упростить процедуру установления или изменения курсов иностранных валют к рублю, облегчив жизнь самим банкам.

Под запрет могут попасть не только табло - отдельно стоящие или крепящиеся к стене здания банка, но и щиты, стенды и перетяжки, говорится в проекте документа, который Банк России разместил на своем официальном сайте.

В ЦБ поясняют инициативу по запрету "вывешивать" обменные курсы на щитах вне здания банка тем, что нелегальные обменники выставляют такого рода щиты. И граждане могут попасть на удочку, обменяв валюту по невыгодному курсу, напоминает директор Банковского института НИУ "Высшая школа экономики" Василий Солодков.

Сами обменные курсы валют можно будет изменять в автоматизированном режиме - для этого не потребуется отдельных приказов или распоряжений кредитной организации. А клиент, желая обменять валюту и узнать текущий курс обмена, должен будет обратиться к сотруднику банка. Тот в свою очередь проинформирует его и проведет операцию "только после устного согласия", говорится в проекте документа.

При этом банк заинтересован в том, чтобы зарабатывать деньги на валютно-обменных операциях, напоминает он, "поэтому отказ от приказов и распоряжений, которые связаны с изменением курса, можно расценивать только положительно - снизятся издержки на бюрократические процедуры".