Британцы пережили сильнейшее за последние десять лет землетрясение

На территории Уэльса и юго-западной Англии в субботу произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом информирует ТАСС.

По данным Британской геологической службы, эпицентр подземных толчков находился примерно в 18 километрах от города Суонси, их очаг залегал на глубине 11 километров. Землетрясение ощущалось местными жителями в 14:30 по местному времени (17:30 по московскому времени). Из студенческого общежития Университета Суонси была произведена эвакуация людей. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

За последние десять лет это сильнейшее землетрясение на территории Великобритании. Подобная сейсмическая активность наблюдалась в английском графстве Линкольншир в феврале 2008 года, когда были зафиксированы толчки магнитудой 5,2.