Денис Спицов: Девчонки своей "бронзой" нас здорово мотивировали

"Серебро" - общий успех нашей мужской лыжной команды, но все-таки выступление Дениса Спицова стоит особняком. Именно он стал главным героем эстафеты 4х10 км, когда в почти безнадежной ситуации бросил отчаянный вызов норвежцу Йоханнесу Клэбо и оставил не у дел француза Адриена Бакшайдера. После гонки наш лыжник признался: до поездки в Пхенчхан он даже и предполагать не мог, что выиграет две медали, а команда так здорово выступит в эстафете.

Денис, силы вообще остались после такой погони?

Денис Спицов: Усталость общая накопилась, много гонок здесь уже отбегал. Устал еще и от большого внимания, наверное, хочется уже тишины и закрыться. Я, конечно, человек общительный, но теперь чересчур много шума вокруг меня (смеется). Сейчас эмоций практически не осталось, быстрее бы спать! Знаете, мы ехали на эту Олимпиаду в ослабленном, молодежном составе, поэтому расчета на медали не было. Думал, в лучшем случае попасть где-нибудь в сильнейшую десятку. А тут такое!

Что думали, когда бежали последний километр четвертого этапа?

Денис Спицов: Хотелось бороться за "золото". Но, наверное, пока рановато для нас, слишком амбициозно. Изначально мне такую задачу ставили на этап: если борьба будет в группе гонщиков, то надо выходить в лидеры и изматывать соперника. Получилось, что пришлось отыгрываться. Изо всех сил старался навязать борьбу. Догонял постепенно. Знал, если со старта сразу брошусь на полную мощь, для меня в итоге это может пагубно сказаться. Поэтому просчитывал расход энергии, немного сдерживал себя. Клэбо все-таки ушел от меня, лыжи у него катили просто прекрасно. Я даже сказал ему об этом после финиша. Он кивнул. Мол, полностью согласен. Норвежец на спуске организовал просвет и дальше резко включился. Спринтерские способности у него ого-го!

У нас потери в составе не только по спортсменам, но и по тренерам. Хватило их, чтобы вести гонщиков по трассе?

Денис Спицов: К счастью, круг здесь не такой большой - 3300 метров. Сейчас в команде народу достаточно, чтобы обеспечить подсказки по дистанции. И тренеры, и сервисмены постоянно держали в курсе, какой там расклад по времени отставания или отрыва. Все отслеживалось, как надо, так что большое спасибо за помощь.

Вам досадно, что не получилось выиграть "золото", или просто рады медали, какая есть?

Денис Спицов: Радуюсь! Ведь команда добилась успеха. Накануне девчонки нас очень сильно мотивировали. Мы в эстафете выступали под вторым стартовым номером, его надо было удержать, и справились! Поэтому все здорово!

Червоткин сильно переживает из-за упущенного лидерства...

Денис Спицов: Мне не хочется, чтобы он накручивал себя. На самом деле, Леха в эстафете показал очень достойный результат. Он ведь совсем недавно после болезни, пропустил много соревнований и тренировок, еще не может оценить и понять свой уровень. Я рад, что он смог дотерпеть. Из всей нашей четверки сложнее было именно ему. Не за что себя корить!

Сложнее было бежать или смотреть, как идут по трассе партнеры по команде?

Денис Спицов: Я неправильно рассчитал время, появился в зоне разминки гораздо раньше, почти одновременно с Червоткиным. Время до старта для меня долго тянулось, очень переживал за ребят. Наверное, ждать своего этапа было сложнее, чем его бежать.