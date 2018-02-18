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Рубрика: Экономика

Путевка в жизнь

Две трети жителей выбрали новое жилье сразу
Текст: Максим Милославский
Российская газета - Столичный выпуск №7499 (36)
Депутаты Госдумы намерены защищать права всех москвичей, участвующих в программе реновации жилого фонда столицы. И тех, кого все устраивает, и тех, кто чем-то недоволен. Такое заявление сделал вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой, проинспектировав первый дом для переселенцев.
В новом доме соседи часто обсуждают рецепты: кухни-то у всех стали просторными, там и готовить приятнее. Фото: Сергей Михеев/РГ В новом доме соседи часто обсуждают рецепты: кухни-то у всех стали просторными, там и готовить приятнее. Фото: Сергей Михеев/РГ
В новом доме соседи часто обсуждают рецепты: кухни-то у всех стали просторными, там и готовить приятнее. Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ
Как выглядит первый дом для переселения по реновации

На 5-ю Парковую улицу он приехал вместе с представителями думской рабочей группы по защите переселенцев. Парламентарии сначала заглянули в штаб на первом этаже нового дома. Посмотрели, как продвигается выдача ордеров на осмотр квартир. Оформлять их начали чуть больше недели назад. За это время согласие на переезд дали две трети семей. Остальные или еще не видели свои новые квартиры, или думают о покупке дополнительных квадратных метров. С теми, кто определился, парламентарии пообщались в новых квартирах. Недочеты, выяснилось, есть, как и у всех людей, сталкивающихся с переездом. Многие проблемы связаны с недопониманием правил реновации. Например, жильцы хотят перевезти сюда родителей и докупить недостающие метры. "Будем стараться эти проблемы решить, - пообещал Толстой. - Мы видим, что обещания город держит". Вместе с комиссией из Госдумы к новоселам нагрянули муниципальные депутаты, общественники, и журналисты. Нина Проскурина таким количеством гостей была явно обескуражена, но на вопросы все же ответила. Живет в районе с 1959 года, а в пятиэтажке на улице Федина с 91-го. У нее двушка - вместо прежних 42 "квадратов" теперь 58. "После моей тесной кухоньки в "хрущевке" здесь очень просторно, влезут и мой новый гарнитур, и стиральная машина", - рассказала Проскурина. Напомню, 18-этажный монолитный дом на 5-й Парковой улице оказался первым готов к переселению по программе реновации. В нем 340 квартир. Сюда переедут жители 160 квартир из двух пятиэтажек, расположенных в трехстах метрах от дома - на улице Константина Федина. По программе реновации в этом году власти планируют начать переселение в 31 дом, 24 из них сданы в прошлом году. Еще семь введут в эксплуатацию в первом квартале этого года. Вслед за домом на 5-й Парковой улице новоселов примут еще несколько новостроек на западе столицы.

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