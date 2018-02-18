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Рубрика: В мире

Глава минобороны ФРГ назвала главную угрозу мировой стабильности

Самой большой угрозой мировой стабильности являются кибератаки. Об этом, как передает РИА Новости, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

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"Я думаю, что это кибератаки, - сказала она в эфире телеканала CNBC, отвечая на соответствующий вопрос. - Потому что о каких бы противниках вы ни подумали, даже если вы говорите об ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка)… они используют киберпространство, чтобы бороться против нас".

По мнению Фон дер Ляйен, обеспечение кибербезопасности станет главной задачей для правительств различных государств и компаний.

"Это десятилетие станет десятилетием улучшений в сфере кибербезопасности и управления информацией", - подчеркнула она.

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