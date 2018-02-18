Глава минобороны ФРГ назвала главную угрозу мировой стабильности

Самой большой угрозой мировой стабильности являются кибератаки. Об этом, как передает РИА Новости, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

"Я думаю, что это кибератаки, - сказала она в эфире телеканала CNBC, отвечая на соответствующий вопрос. - Потому что о каких бы противниках вы ни подумали, даже если вы говорите об ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка)… они используют киберпространство, чтобы бороться против нас".

По мнению Фон дер Ляйен, обеспечение кибербезопасности станет главной задачей для правительств различных государств и компаний.

"Это десятилетие станет десятилетием улучшений в сфере кибербезопасности и управления информацией", - подчеркнула она.