Госдума приняла президентский закон о повышении МРОТ с 1 мая

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума уже с 1 мая. За документ, внесенный президентом, единогласно проголосовали все фракции.

С мая этого года МРОТ составит 11 163 рубля, сравняясь с величиной прожиточного минимума на 8 месяцев раньше, чем планировалось ранее. С начала года МРОТ уже повысили, доведя до 85% от прожиточного минимума. Второй этап повышения ожидался с 1 января 2019 года. Однако президент предложил ускорить процесс. Напомним, на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода Владимир Путин заявил, что МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму уже в начале мая этого года. Проект закона, внесенный президентом, Дума поддержала единогласно.

"Это серьезное решение, оно касается миллионов наших граждан, это движение вперед по пути социальной защиты граждан", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. К важному социальному шагу страна шла долгие годы - с тех пор, когда МРОТ составлял 10-15% от прожиточного минимума. Все это время в Трудовом кодексе было зафиксировано, что МРОТ должен быть равен прожиточному минимуму, но на деле это удалось реализовать только сейчас, отмечали депутаты в ходе обсуждения.

Нововведение касается не только трех миллионов человек, которые получают "минималку", а всех трудящихся. Ведь именно на МРОТ выстраиваются отраслевые тарифные соглашения, где зафиксирована минимальная зарплата в отдельных отраслях. Решение неизбежно вызовет повышение зарплат, уверен первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. "Рост зарплат в бюджетной сфере подтолкнет рост заработных плат во внебюджетной экономике, - объяснил он. - Повышение легальных зарплат увеличит взносы в Пенсионный фонд РФ, что создаст условия для повышения пенсий, а также увеличения пенсионных прав будущих пенсионеров". А вот штрафы от МРОТ не зависят.