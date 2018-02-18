Губернатор провинции Канвон: Мы всегда рады видеть россиян

Во время состязаний Олимпиады в Пхенчхане за российских атлетов болеют не только приехавшие из РФ болельщики, но и сами корейцы.

Местные власти, чтобы поддержать оказавшихся в непростой ситуации из-за решения МОК россиян, сформировали специальные группы корейских болельщиков. Один из главных инициаторов этой идеи - губернатор провинции Канвон Чхве Мун Сун. На территории этой провинции расположены все центры Игр-2018, а сам Чхве известен как большой сторонник развития сотрудничества с Россией. В интервью "Российской газете" губернатор провинции Канвон рассказал о том, почему он решил помочь российским атлетам, как относится к решению МОК и что для их региона значит Олимпиада. Символично, что беседа с политиком состоялась во время матча женских сборных по хоккею Россия - Финляндия, куда Чхве приехал, чтобы лично поддержать россиянок.

Вся Корея и ваш регион шли к получению права на проведение Олимпиады очень долгим, непростым путем. Наверняка вы ожидаете какой-то отдачи от этих усилий. Как скажутся Олимпийские игры на развитии региона?

Чхве Мун Сун: Наша провинция уникальна в том числе и потому, что она является единственной провинцией, которая есть как в Южной, так и Северной Корее. Нашу провинцию на две части разделила война, а потому необходимо объединять нацию и преодолевать последствия этой войны. В этой связи я очень надеюсь, что Олимпиада позволит снизить изолированность нашего региона. Рано или поздно появится железная дорога, идущая из Южной Кореи через Северную Корею, Россию до Европы, автомобильные дороги по этому же маршруту, мы сможем построить более крупные, чем существуют сейчас, аэропорты. Я ожидаю, что Олимпийские игры позволят нам активнее общаться с внешним миром. Кроме того, хочется надеяться, что Олимпиада позволит остальному миру лучше нас узнать, а это приведет к притоку туристов, активизации экономики провинции.

Хорошо известно, что местные власти и вы лично очень активно участвовали в процессе подготовки Олимпиады. Что было самым трудным?

Чхве Мун Сун: Наверное, справиться с точкой зрения о том, что зимнюю Олимпиаду в Корее ждет провал, так как корейцы не особо интересуются зимними видами спорта. Говорили, что, мол, зимние виды спорта популярны только в США, России, вообще в Европе, но не в Азии. В определенной степени здесь есть доля правды, но и у нас уже накопились большие достижения на зимних Играх, а нынешняя Олимпиада как раз и призвана повысить популярность зимних видов.

Что касается трудностей, можно отметить и бюджетный вопрос. Например, если сравнивать с Сочи-2014, где была очень мощная поддержка со стороны правительства страны, нам часто самим приходилось искать спонсоров.

Вы постоянно высказывались в пользу развития связей Кореи в целом и вашего региона в особенности с Россией. Каков образ России у вас, какие ассоциации вызывает слово "Россия"?

Чхве Мун Сун: С моей точки зрения, Россия - это из окружающих нас четырех крупных держав (РФ, КНР, США и Япония - прим. "РГ") та страна, которая действительно желает объединения Кореи и готова содействовать этому. Именно с этой точки зрения я воспринимаю вашу страну и благодарен ей за это. Кроме того, я неоднократно бывал в России, особенно во Владивостоке, есть много друзей из РФ, так что можно сказать, что у меня много хороших впечатлений о России.

Решение МОК запретить атлетам из РФ использовать флаг, название России и любую атрибутику, имеющее отношение к нашей стране, очень сильно огорчило многих россиян. Как вы относитесь к этому решению?

Чхве Мун Сун: Я прекрасно понимаю огорчение россиян по поводу этого решения и разделяю их чувства. Мне очень жаль, что это произошло на нашей Олимпиаде и Россия подверглась таким санкциям. Кроме того, мы, в Корее, очень ждали выступления у нас шорт-трекиста Виктора Ана, который является и нашим соотечественником. Мы очень расстроились, когда узнали, что и его МОК не пригласил на игры в Пхенчхан.

В Корее для поддержки российских олимпийских атлетов создали специальные группы, которые, как мы видим, очень активно болеют за наших атлетов. Это тронуло сердца многих россиян. Расскажите, пожалуйста, кто был инициатором?

Чхве Мун Сун: Впервые идею эту озвучила лидера правящей Демократической партии "Тобуро" Чху Ми Э, когда поехала в визитом в Москву. Тогда она на встрече с российскими политиками и официальными лицами подчеркнула, что, несмотря на все санкции в отношении РФ со стороны МОК Корея окажет самый теплый прием россиянам, призвав их приехать на Олимпиаду. Мы эту идею поддержали. Так появились эти группы корейских болельщиков.

Сколько человек в такой группе?

Чхве Мун Сун: Если брать тех, кто этим постоянно занимается на Олимпиаде, кто одет в соответствующую экипировку с российской символикой и прочее, то их 210. Но есть еще много и простых зрителей, которые на состязаниях присоединяются к ним и тоже начинают поддерживать Россию.

Как отнеслись обычные корейцы к этой инициативе, ведь поддерживать предложили другую страну? Не было ли тех, кто выступил против?

Чхве Мун Сун: Корейцы это очень активно поддержали, не слышал, чтобы кто-то был против. Наоборот, все хотели бы, чтобы россиян побольше приехало к нам на Олимпиаду.

Корея достаточно хорошо известна в России. Особенно часто приезжают к вам в гости жители Дальневосточного региона РФ и Восточной Сибири. В чем вы видите наибольшую привлекательность, конкурентное преимущество вашего региона, если смотреть на всё с точки зрения иностранного туриста? Почему иностранцам следует приезжать в провинцию Канвон?

Чхве Мун Сун: Если говорить про туристов из вашей страны, то, как я смог понять, россиян очень привлекает море, побережье, пляжный отдых. Значительная часть людей любит катание на горных лыжах, а соответствующих курортов у нас хватает, иначе и Олимпиады бы не было. В целом же, наверное, природа - это главное преимущество нашей провинции.

Вы также известны как большой сторонник развития связи между Сеулом и Пхеньяном. Как, с вашей точки зрения, следует в дальнейшем развивать межкорейские отношения? В чем вы видите роль России в этом процессе?

Чхве Мун Сун: Как я уже говорил, Россия - та страна, которая реально желает объединения корейской нации, поддерживает это больше, чем любая другая крупная страна. Мне хотелось бы, чтобы Россия помогала Югу и Северу Кореи сблизиться, наладить сотрудничество, когда по тем или иным причинам нам не удается договориться напрямую. У РФ же хорошие отношения и с Пхеньяном, так что эти связи России нам очень бы помогли.

Я считаю, что нам в любом случае надо налаживать контакты, развивать сотрудничество с Севером. В ближайшей перспективе некоторое беспокойство вызывает период после окончания Олимпиады, когда возобновление крупных учений может спровоцировать жесткую реакцию Севера и напряженность в регионе. Если говорить по поводу конкретных предложений, то одно у меня есть. Вы сами видите, какой интерес вызвал женский хоккей с участием спортсменок Юга и Севера. Мне кажется, что эту практику можно продолжить. Можно было бы провести товарищеские встречи женских хоккейных команд Юга и Севера в том же Владивостоке либо, допустим, устроить турнир трех команд - Юга, Севера и России, сыграв в поочередно на территории каждой из стран - Республики Корея, Северной Кореи и РФ.

Пользуясь случаем, что вы хотели бы сказать россиянам?

Чхве Мун Сун: Мы всегда вас рады видеть, приезжайте к нам в гости, в провинцию Канвон. С учетом Олимпиады хочу еще добавить пожелание большого количества медалей для российских атлетов.