Илья Буров стал призером Игр-2018

Очередную награду Олимпиады в Пхенчхане принесли российской команде соревнования фристайлистов. Бронзовая медаль Ильи Бурова в лыжной акробатике получилась по-настоящему героической.

В протоколах сезона 2016/17 фамилии этого спортсмена не найти. Дело в том, что он попал в серьезную автомобильную аварию. Сломал три ребра и порвал крестообразные связки колена. Восстановление было долгим и тяжелым - другого с таким повреждением ждать и не приходится.

- Постоянные процедуры, ЛФК. Но я все это переборол. Пропустил целый сезон, и только с этого лета начал полноценно тренироваться после травмы. Хотелось поскорее вернуться, мне не сиделось на месте. Поначалу было больно, но нужно было стиснуть зубы и идти вперед, - вспоминал Буров.

Понятно, что сразу же ожидать высоких результатов от человека, выпадавшего так надолго, было бы наивно. До Олимпиады Илья успел побывать на подиуме этапа Кубка мира в Москве, где он стал вторым. Но к главным фаворитам турнира в Пхенчхане его не относили.

На прошлых Играх в Сочи Буров занял шестнадцатое место, на чемпионатах мира один раз попал в пятерку лучших. Было это в 2015 году, еще до тяжелейшей травмы. При таких исходных данных скорее можно было обратить внимание на еще одного Бурова, Максима. Родной брат Ильи младше его на шесть лет, и может похвастаться золотой медалью юниорского чемпионата мира, а также двумя победами на американских этапах Кубка мира этого сезона. Но дебютант Олимпиад в итоге остался в квалификации девятым, тогда как более опытный брат в финал отобрался.

- Очень обидно, что Максим не пробился. Наверное, переволновался. Нервы на первой Олимпиаде - серьезный фактор. Обидно, поскольку Максим хорошо прошел сезон, выиграл малый Хрустальный глобус. Теперь буду выступать за себя и за брата, - говорил после квалификации Илья.

В главный финал, куда отбираются шестеро лучших, попали двое россиян - Павел Кротов и Буров-старший. Причем Илья показал шестой результат (123,53 балла), а Кротов занял пятое место (124,89). Ну и, наконец, в решающем раунде Буров набрал 122,71 балла. Оценки лучше получили только украинец Александр Абраменко (128,51), ставший чемпионом, и Цзя Цзунян из Китая (128,05). Павел Кротов стал в итоге четвертым - 103,17 балла.

На торжественной церемонии - медали вручают спортсменам позже и в другом месте, на специальной площади в центре города, - Буров с трудом сдерживал эмоции. Одного взгляда на нашего спортсмена было достаточно, чтобы понять - сбылась мечта человека, который так долго к ней шел, причем весьма тернистой дорогой.

Нынешняя "бронза" стала знаковой не только для ее обладателя, но и для российского фристайла в принципе. В акробатике за всю историю наши спортсмены поднимались на олимпийский подиум лишь однажды - в 2006 году на Играх в Турине третьим стал Владимир Лебедев.

- Очень рад. В финале сделал все по максимуму. Мог лучше, но переволновался. Очень ждал этой медали, приложил к ней столько сил, терпения и страданий, - сказал Илья Буров журналистам. - Эту победу я посвящаю своим детям. Теперь хотелось бы выступить и на следующей Олимпиаде. Если здоровье позволит, конечно.