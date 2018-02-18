Изабель Юппер представила на Берлинале фильм "Ева"

Французский режиссер и сценарист Бенуа Жако, чей фильм "Ева" вошел в конкурсную программу 68-го Берлинского кинофестиваля, несколько раз говорил о том, что это - последняя его работа в кино.

Верится в это с трудом: Жако - один из ведущих французских режиссеров, известный по фильмам "Крылья голубки", "Школа плоти", "До скорого" и другим, обласкан ведущими кинофестивалями мира, любим зрителями, его новых работ с нетерпением ждут.

Если говорить конкретно о Берлинале, то в 2012 году картина Жако "Прощай, моя королева" открывала этот кинофестиваль. В этот раз мэтр французского кино привез в столицу Германии фильм "Ева" - современную адаптацию психологического романа Джеймса Чейза. Роман уже был экранизирован ранее, однако у Жако свое видение этой истории с острым волнующим сюжетом. Вместе с режиссером в Берлин представлять картину приехали исполнители главных ролей Изабель Юппер, Гаспар Ульель и Джулия Рой.

Фильм рассказывает о порочной любви жулика и проститутки. Гаспар Ульель играет мошенника Бертрана, и эта его роль не имеет почти ничего общего со знаменитой работой актера в фильме Ксавье Долана "Это всего лишь конец света". Разве что - и там, и там Ульель играет писателя. У Долана - настоящего. У Жако - подставного.

В "Еве" Бертран украл пьесу "Пароль" у известного драматурга - старого умирающего гея, когда выполнял при нем обязанности сиделки, и выдал ее за свое произведение. Пьеса "Пароль" поставлена в театре, постановка идет с аншлагами. У Бертрана жизнь вроде бы складывается удачно - он состоятелен, знаменит, в него влюблена прекрасная молодая блондинка, с которой они собираются пожениться. Проблема в том, что, дабы держать себя на плаву, нужно написать следующее великое произведение. Но жулик не в состоянии это сделать, и, кажется, будущая жена начинает догадываться об этом...

Однако есть еще одна "загвоздка" - Бертрану мало жизни по-хорошему, его неудержимо тянет к пороку. И знакомство с провинциальной проституткой Евой утоляет обе его страсти: он - в своей среде, при этом получает мощнейший источник для вдохновения. Страсть дает ему такой импульс, что, кажется, он и в самом деле способен написать новый шедевр.

Бертран изучает Еву медленно, подступаясь к ней, как охотник к добыче. Его не останавливают слова спонсора и издателя Реджиса, который, узнав о "концепции" новой пьесы, предупреждает о том, что проститутки никогда не влюбляются - Бертран не желает в это верить. Он должен все испытать на себе сам, и любой ценой - жертвуя всем, что у него есть.

В исполнении Гаспара Ульеля Бертран - молодой, поджарый, голодный "волчара". За ним можно было бы с интересом следить весь фильм, если бы в нем не играла Изабель Юппер.

Актриса уже работала с Бенуа Жако ранее - в фильме "Крылья голубки", и вот снова стала его музой. Кажется, что роль Евы в некотором роде продолжение предыдущих работ Юппер- ее героиня обладает некоей стервозностью - такую актриса демонстрировала в фильме "Она"; безжалостностью, которую Изабель показала в "Пианистке"; деловитостью, что зритель мог наблюдать в "Хэппи Энде". Что поразительно, Жако удалось достичь нужного эффекта восприятия любовной истории, показав отношения проститутки и ее клиента ...без эротических сцен. "Тут речь о душе моей героини, а не о теле", - так сказала Изабель Юппер на пресс-конференции. Журналисты задали актрисе и вопрос о том, каково быть роковой женщиной, и часто выступать в этой роли в кино. Юппер сделала вид, что его не заметила, и переадресовала ответ Жако, который, в свою очередь, просто отшутился. Тем не менее, иначе как не о роковой женщине об Изабель Юппер на нынешнем "Берлинале" не говорят. Похоже, она свела с ума не только главного героя фильма, который ради нее разрушил свою жизнь, но и публику.

Посмотреть на игру Юппер в этом фильме вскоре можно будет и в России - в нашей стране картина в прокат выходит 8 марта. При этом стоит учесть, что в ней очень много недосказанности и недоговоренности - и в данном случае это - не похвала. Кинокритики на фестивале отнеслись к новому фильму Жако не слишком ласково. И - справедливо. Структура фильма до конца не выстроена. А некоторые режиссерские штампы мешают погрузиться в рассказанную им же историю любви и переживать ее психологические виражи. Но, если в картине есть такие блистательные актеры, которые, как два спасательных круга, вытаскивают ее на поверхность, значит, она какое-то время останется "на плаву".