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Рубрика: В мире

Израиль поразил шесть объектов в секторе Газа в ответ на подрыв фугаса

Шесть объектов палестинского движения ХАМАС, включая диверсионный тоннель, были подорваны вечером в субботу, 18 февраля, в секторе Газа израильскими вооруженными силами. Эту атаку ВВС совершили в ответ на подрыв фугаса на границе с Палестиной. В этом случае ранения получили четыре израильских солдата, передает ТАСС.

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"Истребители ВВС Израиля поразили конкретные военные объекты, принадлежащие террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - цитирует агентство коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля. Среди целей названы два тренировочных лагеря и тоннель, прорытый из сектора Газа на территорию Еврейского государства.

Отмечается, что двое из четырех пострадавших военнослужащих получили тяжелые ранения.

Известно также, что ранее из сектора Газа была выпущена ракета. На израильской территории сработала система воздушной тревоги. Однако ни о том, куда попала ракета, ни о том, какой ущерб она нанесла, не сообщается.

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