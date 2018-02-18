К 2024 году все общение МЧС с бизнесом уйдет в онлайн

К 2024 году предприниматели получат единую цифровую площадку для взаимодействия с контрольными органами. В "едином окне" можно будет увидеть как все требования к фирмам, так и результаты всех проверок, а также правоприменительные практики и сервисы.

Об этом на инвестиционном форуме в Сочи сообщил министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

Он, как куратор реформы госконтроля, рассказал, что цифровизация ждет всю систему контроля и надзора. Только так можно повысить прозрачность взаимоотношений бизнеса и надзорных органов.

Кстати, речь не только об МЧС, но и вообще о всех контролирующих органах и всех их действиях в отношении бизнеса. Сейчас в Госдуме находится законопроект, который систематизирует все виды госконтроля.

По словам министра, в этом году будет идти работа с различными формами личных кабинетов, будет предложено единое облачное решение.

- Наша задача - через 5 лет для предпринимателя обеспечить единое "цифровое окно", единый информационный ресурс по взаимоотношениям со всеми федеральными, региональными и муниципальными надзорами. Нам надо обеспечить сопряжение информационных систем, унификацию интерфейсов. Многие надзоры не готовы к этому и не хотят включаться в эту работу, - сообщил Михаил Абызов.

Чтобы избавить бизнес от необоснованной административной нагрузки, предлагается пересмотреть нормативные акты, принятые до 2010 года.

Кроме того, для регионов и муниципалитетов уже вырабатываются рекомендации по снижению административной нагрузки на бизнес. А еще создан своего рода "спецотряд", задача которого пересмотреть устаревшие и избыточные требования.