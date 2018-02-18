Косачев прокомментировали доклад Мюллера о "российском вмешательстве"

Российский сенатор Константин Косачев прокомментировал доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве 13 граждан РФ в американские выборы.

"Вы можете себе представить более мощный пиар для России, которая в этом случае становится демиургом, управляющим миром? Ибо в ответ на насмешливые сравнения ВВП, военных потенциалов, ценностей и альянсов оказалось достаточным подготовить 13 человек и добиться своих целей. Если считать пропорционально, то, скажем, на Украину хватило бы 4-5, на Германию не больше 10. Дешево и эффективно. Ну, конечно, это было бы смешно, если бы это не озвучивалось на полном серьезе на весь мир", - написал глава комитета Совфеда по международным отношениям на своей странице в Facebook.

В пятницу Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Американский президент Дональд Трамп после публикации обвинений заявил, что члены его президентской кампании не сделали ничего неверного, сговора с Россией нет.

Москва неоднократно отвергала свое вмешательство в выборы США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно называл подобные обвинения "абсолютно голословными".