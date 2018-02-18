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Рубрика: Власть

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Министр юстиции сообщил об открытии новых центров для исправления осужденных
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7499 (36)
Министр юстиции России Александр Коновалов сообщил, что снижение числа заключенных и применение альтернативных наказаний не привело к росту преступности в стране.

Это заявление прозвучало на коллегии ведомства. Только за прошлый год число заключенных в нашей стране сократилось на 27 тысяч человек - до 602 тысяч.

Такая тенденция наблюдается с начала века. В 2000 году за решеткой находились 925 тысяч человек. При этом, согласно статистике Судебного департамента, ежегодно уменьшается доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений. Проще говоря, все меньший процент людей попадает в тюрьму второй раз.

В колониях заключенные стали больше зарабатывать и меньше убегать

"Речь идет о результатах профилактики преступности, - рассказал Александр Коновалов. - Работа по оптимизации уголовной политики России, связанная в том числе с уменьшением среднего времени пребывания в местах лишения свободы, не повлияла негативно на криминогенную ситуацию".

Он отметил, что также сократилось среднее время пребывания в местах лишения свободы. Число заключенных снижается в том числе и благодаря применению альтернативных наказаний - когда осужденного не сажают. Одно из последних нововведений: принудительные работы, действующие с начала прошлого года. Такое наказание осужденные отбывают в исправительных центрах, где условия намного мягче, чем в колониях.

Год назад первыми для приема осужденных к новому наказанию открылись 4 исправительных центра и 7 изолированных участков при колониях. Общий лимит наполнения был 896 осужденных. В течение года открывались новые центры.

Как сообщил Александр Коновалов, с начала этого года действуют уже 8 исправительных центров и 15 участков при колониях. По данным на 1 января, в них отбывали наказание в общей сложности 375 человек.

В прошлом году число заключенных сократилось на 27 тысяч человек - до 602 тысяч. И это тенденция

Но в перспективе такое наказание применяться будет шире. А тюремное ведомство, как уже писала "РГ", планирует открыть такие центры в каждом регионе.

Среди результатов работы в сфере исполнительного производства Александр Коновалов отметил законодательное упрощение процедуры снятия ограничения на выезд должников за рубеж, а также рост количества исполнительных производств, завершенных фактическим исполнением.

Тюремный персонал будут регулярно проверять на алкоголь

По мнению министра, дальнейшему повышению эффективности исполнительного производства должно способствовать внедрение новых форм стимулирования должников к погашению долга и новейших технологий в деятельность Федеральной службы судебных приставов России.

Кроме того, министр юстиции отметил важную новеллу: с 1 января вступили в силу положения законодательства о ведении нотариального документооборота в электронной форме. При внесении нотариусом сведений в электронный реестр нотариальному действию автоматически присваивается номер, который будет соответствовать единому стандарту, включать дату совершения нотариального действия, уникальный федеральный номер нотариуса, номер реестровой книги. Сведения обо всех нотариальных действиях подлежат регистрации в едином реестре. Это направлено для исключения совершения неправомерных действий в части учета сведений .

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