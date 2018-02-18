Модернизация расширит экспортный потенциал оборонных предприятий

Практически все экономисты согласны, что для долгосрочного экономического роста государство должно инвестировать в первую очередь в человеческий капитал (образование, здравоохранение), развитие технологий и инфраструктуры. Главный вопрос - за счет чего профинансировать эти направления. Один из рассматриваемых в экспертном сообществе вариантов предлагает для этого уменьшить долю остальных расходов, включая оборонные.
Они вновь и вновь оказываются в центре внимания в периоды общего экономического неблагополучия. Достаточно вспомнить конец 1980-х годов и дискуссию о том, что перераспределением средств и ресурсов от оборонно-промышленного комплекса (ОПК) можно спасти советскую экономику. Чуда не произошло, а затем государство было вынуждено потратить немало усилий на компенсацию провала в производстве новых видов вооружений и военной техники (ВВТ), модернизацию ОПК. На наш взгляд, и сейчас такой подход связан с большими рисками.
Во-первых, сценарий снижения доли оборонных расходов при сохранении низких темпов роста ВВП (1,5-2 процента) автоматически приведет к нарастанию отставания России от США и Китая и других ведущих стран в оснащенности современными образцами военной техники. Страна столкнется с опасностью снижения уровня расходов на оборону относительно ведущих стран даже при направлении на эти цели свыше четырех процентов от ВВП.
Во-вторых, такой бюджетный маневр не даст ожидаемого эффекта по ускорению экономического роста в силу того, что оборонные расходы в России вносят существенный вклад в повышение качества человеческого капитала, увеличение производства и наращивание экспорта высокотехнологичной продукции.
Затраты на оборону (особенно в части закупки вооружений и военной техники) неразрывно связаны с существующими производственными мощностями в ОПК. Снижение производства должно чем-то компенсироваться, иначе мы можем получить дополнительный спад, как это было уже в 90-е годы, не только в оборонке, но и в тех секторах экономики, которые состоят с ней в кооперационных связях.
Чтобы определить разумный уровень оборонных расходов, нужна комплексная оценка влияния военного бюджета как на обороноспособность, так и на экономическое развитие. Оставим в стороне теоретическую дискуссию о непроизводительности оборонных расходов и посмотрим, как они влияют на экономику.
Во-первых, часть затрат на национальную оборону компенсируется через экспорт. Более 20 процентов мирового спроса на вооружения сейчас удовлетворяет Россия. Поставки вооружений на внешние рынки ежегодно приносят более 15 миллиардов долларов, и эти доходы не подвержены такой волатильности, как сырьевая часть экспорта. Они напрямую связаны с гособоронзаказом и текущим состоянием предприятий ОПК.
В связи с этим при расчете нагрузки оборонки на экономику из бюджетных затрат следует вычитать экспортную выручку, а также те косвенные эффекты, которые она порождает. Конечно, часть экспортных поставок вооружения сопровождаются экспортными кредитами, треть из которых, по нашим оценкам, можно отнести к проблемным. Однако даже с учетом этого фактора величина оборонной нагрузки на экономику может быть снижена почти на 1 процент ВВП .
Во-вторых, по нашим оценкам, на каждый рубль увеличения производства оборонной продукции в экономике формируется примерно 70-80 копеек дополнительных доходов (налогов, зарплат, прибыли). В 2017 году гособоронзаказ составлял примерно два триллиона рублей, значит, за счет мультипликативных эффектов дополнительный рост ВВП от его реализации составил не менее 1,4 триллиона рублей, или 1,6 процента ВВП.
Таким образом, оценка прямой нагрузки оборонного бюджета на экономику гораздо меньше, чем это обычно представляется - в условиях 2017 года ее можно смело понизить как минимум с 5,3 до 3,1 процента от ВВП.
Следует также иметь ввиду, что модернизация предприятий в рамках средств по гособоронзаказу позволяет расширить экспортный потенциал оборонки, а также возможности производства гражданской продукции, профинансировать ряд НИОКР. По-видимому, именно ОПК является тем сектором, где существует потенциал быстрого расширения взаимодействия с фундаментальной наукой и развития прикладных исследований в интересах модернизации экономики.
Главное, однако, состоит в том, что при низких темпах экономического роста задача размена оборонных расходов на вложение в человеческий капитал не имеет рационального решения. Для нормального финансирования развития экономики и поддержания обороноспособности необходимы темпы роста ВВП не менее 3,5-4,5 процента. Только в этом случае, за счет дополнительного роста доходов, возможно обеспечить рациональную и эффективную бюджетную политику.
Таким образом, дискуссия об оборонных расходах - это, прежде всего вопрос о достижимости приемлемых темпов экономического роста. Если в обозримые сроки прорыва в этом не произойдет, то наша страна рискует не только ухудшением качества человеческого капитала, но и деформацией системы национальных приоритетов, которая с таким трудом выстраивалась последние пятнадцать лет.