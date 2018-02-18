Модернизация расширит экспортный потенциал оборонных предприятий

Вопреки распространенному мнению, оборонные расходы в российской экономике не могут считаться непроизводительными, а значит, экономическая эффективность бюджетного маневра, состоящего в их перераспределении на другие статьи расходов сильно преувеличены.

Практически все экономисты согласны, что для долгосрочного экономического роста государство должно инвестировать в первую очередь в человеческий капитал (образование, здравоохранение), развитие технологий и инфраструктуры. Главный вопрос - за счет чего профинансировать эти направления. Один из рассматриваемых в экспертном сообществе вариантов предлагает для этого уменьшить долю остальных расходов, включая оборонные.

Они вновь и вновь оказываются в центре внимания в периоды общего экономического неблагополучия. Достаточно вспомнить конец 1980-х годов и дискуссию о том, что перераспределением средств и ресурсов от оборонно-промышленного комплекса (ОПК) можно спасти советскую экономику. Чуда не произошло, а затем государство было вынуждено потратить немало усилий на компенсацию провала в производстве новых видов вооружений и военной техники (ВВТ), модернизацию ОПК. На наш взгляд, и сейчас такой подход связан с большими рисками.

Во-первых, сценарий снижения доли оборонных расходов при сохранении низких темпов роста ВВП (1,5-2 процента) автоматически приведет к нарастанию отставания России от США и Китая и других ведущих стран в оснащенности современными образцами военной техники. Страна столкнется с опасностью снижения уровня расходов на оборону относительно ведущих стран даже при направлении на эти цели свыше четырех процентов от ВВП.

Каждый рубль увеличения производства в оборонке дает экономике 80 копеек дополнительных доходов

Во-вторых, такой бюджетный маневр не даст ожидаемого эффекта по ускорению экономического роста в силу того, что оборонные расходы в России вносят существенный вклад в повышение качества человеческого капитала, увеличение производства и наращивание экспорта высокотехнологичной продукции.

Затраты на оборону (особенно в части закупки вооружений и военной техники) неразрывно связаны с существующими производственными мощностями в ОПК. Снижение производства должно чем-то компенсироваться, иначе мы можем получить дополнительный спад, как это было уже в 90-е годы, не только в оборонке, но и в тех секторах экономики, которые состоят с ней в кооперационных связях.

Чтобы определить разумный уровень оборонных расходов, нужна комплексная оценка влияния военного бюджета как на обороноспособность, так и на экономическое развитие. Оставим в стороне теоретическую дискуссию о непроизводительности оборонных расходов и посмотрим, как они влияют на экономику.

Во-первых, часть затрат на национальную оборону компенсируется через экспорт. Более 20 процентов мирового спроса на вооружения сейчас удовлетворяет Россия. Поставки вооружений на внешние рынки ежегодно приносят более 15 миллиардов долларов, и эти доходы не подвержены такой волатильности, как сырьевая часть экспорта. Они напрямую связаны с гособоронзаказом и текущим состоянием предприятий ОПК.

В связи с этим при расчете нагрузки оборонки на экономику из бюджетных затрат следует вычитать экспортную выручку, а также те косвенные эффекты, которые она порождает. Конечно, часть экспортных поставок вооружения сопровождаются экспортными кредитами, треть из которых, по нашим оценкам, можно отнести к проблемным. Однако даже с учетом этого фактора величина оборонной нагрузки на экономику может быть снижена почти на 1 процент ВВП .

Во-вторых, по нашим оценкам, на каждый рубль увеличения производства оборонной продукции в экономике формируется примерно 70-80 копеек дополнительных доходов (налогов, зарплат, прибыли). В 2017 году гособоронзаказ составлял примерно два триллиона рублей, значит, за счет мультипликативных эффектов дополнительный рост ВВП от его реализации составил не менее 1,4 триллиона рублей, или 1,6 процента ВВП.

С учетом экспорта и мультипликативных эффектов реальная нагрузка оборонки на экономику - 3 процента ВВП

Таким образом, оценка прямой нагрузки оборонного бюджета на экономику гораздо меньше, чем это обычно представляется - в условиях 2017 года ее можно смело понизить как минимум с 5,3 до 3,1 процента от ВВП.

Следует также иметь ввиду, что модернизация предприятий в рамках средств по гособоронзаказу позволяет расширить экспортный потенциал оборонки, а также возможности производства гражданской продукции, профинансировать ряд НИОКР. По-видимому, именно ОПК является тем сектором, где существует потенциал быстрого расширения взаимодействия с фундаментальной наукой и развития прикладных исследований в интересах модернизации экономики.

Главное, однако, состоит в том, что при низких темпах экономического роста задача размена оборонных расходов на вложение в человеческий капитал не имеет рационального решения. Для нормального финансирования развития экономики и поддержания обороноспособности необходимы темпы роста ВВП не менее 3,5-4,5 процента. Только в этом случае, за счет дополнительного роста доходов, возможно обеспечить рациональную и эффективную бюджетную политику.

Таким образом, дискуссия об оборонных расходах - это, прежде всего вопрос о достижимости приемлемых темпов экономического роста. Если в обозримые сроки прорыва в этом не произойдет, то наша страна рискует не только ухудшением качества человеческого капитала, но и деформацией системы национальных приоритетов, которая с таким трудом выстраивалась последние пятнадцать лет.