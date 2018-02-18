На "Берлинале" показали фильм "Девица"

Фильм "Девица" режиссеров Давида и Натана Целльнеров, который входит в конкурсную программу 68-го "Берлинале", еще до первого показа на фестивале вызывал повышенный интерес, поскольку главные роли в нем исполнили Роберт Паттинсон и Миа Васиковска. Режиссеры - сами братья Целльнер - также умудрились сыграть в картине. Однако, когда в фильме есть такие звезды первой величины, конкурировать с ними по популярности не приходится.

Критики после просмотра на показе для прессы "забукали" фильм "Девица" так, словно находились не на Берлинском кинофестивале, а на Каннском - там принято "букать", выражая свое недовольство. Парадоксально, что? хотя фильм сделан с юмором (шуточные диалоги - лучшее, что в нем есть) и рассчитан на веселый непрерывный зрительский хохот, кинокритики смеялись редко, но метко. Скорее всего, у зрителей на премьере, а также - в кинотеатрах, такую же реакцию нельзя будет наблюдать. Тот, кто примет картину, начнет смеяться и не остановится. Профессиональная же аудитория досидела до конца, скорее всего, по причине любви к Паттинсону и Васиковска и в силу серьезного отношения к профессии.

Фильм можно было бы назвать и "Мир Дикого Запада", как популярный в наше время сериал, - действие происходит в прериях, но тогда сместились бы акценты. Если следовать за названием и говорить пафосными фразами - картина посвящена борьбе женщин за свои права. А то, что на следующее утро после премьеры фильма, на "Берлинале" проходила дискуссия и акция "Говори!", отдающие дань проблеме харассмента, вносит вклад этого фестиваля в борьбу женщин за независимость больше, чем черные наряды протеста кинодив на дорожке премии "Золотой Глобус" в этом году. Все это сочетается не только с фильмом "Девица", но и с другими в программе фестиваля в этом году - так что, находясь на "Берлинале", удивляться отбору картин, так или иначе отражающих данную тему, не приходится.

Фильм, по жанру представляющий смесь вестерна и комедии с элементами роад-муви, доказывает знатокам творчества Роберта Паттинсона, что актер продолжает бежать от фильма "Сумерки" в сторону независимости от него, причем разрыв с каждым годом все успешнее. На "Берлинале" Паттинсон - в третий раз за последнее время. В прошлом году актер представлял тут фильм "Потерянный город Z", в позапрошлом - "Жизнь". Напомним, что он еще успел сыграть в картине "Хорошее время" братьев Сэфди - одном их хитов Каннского фестиваля прошлого года. Однако... на пресс-конференции посвященной фильму "Девица", где практически не задавали вопросы об этой картине (даже не критиковали ее), Паттинсона больше всего расспрашивали о проекте "Милый друг" - скажем честно, не самая сильная его работа в картине-экранизации Мопассана. В фильме же "Девица" он сыграл довольно неплохо и действительно смешно роль влюбленного дурачка. Есть что-то гоголевское в истории, положенной в основу сюжета картины, - о том, как педантичный простофиля собрался жениться - если говорить на понятном для российского зрителя языке.

К женитьбе на девушке Пенелопе - любви всей своей жизни - герой Паттинсона Сэмюэль Алабастер подготовился основательно. Привез красивого белого пони в подарок невесте, купил кольцо, разыскал и отмыл изрядно запившего церемониймейстера и разработал план.... План того, как спасти девушку из рук похитителя и красиво, по-героически, сделать ей предложение. Он даже сочинил балладу, состоящую практически из одного слова, которую, изрядно фальшивя, поет, аккомпанируя себе на гитаре (этот момент фильма высидеть труднее всего). Единственное неоспоримое достоинство героя, а также лучшая сцена - одна из первых в картине - он хорошо умеет танцевать. Беседуя с журналистами, Паттинсон признался, как же трудно ему было разучивать эти национальные танцы, но, в конце концов, процесс ему понравился.

Сложность и заковыристость в сюжетной линии оказалась в том, что девица Пенелопа, которую сыграла Миа Васиковска, живет вовсе не с похитителем, а с возлюбленным Антоном, и, похоже, счастлива... Роль, которую сыграла Миа Васиковска, - воплощение мечты отдельных женщин - все герои фильма в нее влюблены. И она гордо отказывает всем. Не только дурачку Сэмюэлю, но и церемониймейстеру, при этом ставит на место Руфуса - брата погибшего Антона.... В общем - вертит мужчинами, как ружьем или динамитной шашкой - и то, и другое фигурирует в фильме - от чего они еще больше заводятся. В картине есть эпизод, когда она, укладываясь спать в прерии, четко обозначает свои границы, проводя черту на земле. Хотя в эту минуту как раз не нее никто посягать и не собирается. Эта сцена - одна из ключевых в понимании характера Пенелопы. Гордая, сильная, безжалостная женщина, которая использует мужчин с полной выгодой для себя - этот образ также мечта многих представительниц прекрасного пола. И, к счастью, режиссеры дают возможность посмеяться и над этим. Тем, кто хочет ее использовать, конечно. А там уж, как пойдет. Зрители либо примут картину и вдоволь посмеются, либо пожмут плечами, мол, что же это было? Единственное - Роберт Паттинсон оправдает их надежды: роль дурачка ему удалась.