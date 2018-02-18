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Рубрика: Экономика

Чек с наваром

Онлайн-кассы повысили выручку в полтора раза
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7499 (36)
С 1 июля 2018 года на онлайн-кассы в России перейдут малая торговля и общепит, а с 1 июля 2019 года все работы и услуги. Об этом и о других инновационных проектах налогового администрирования рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин первому вице-премьеру Игорю Шувалову и делегации правительства Казахстана во главе с первым заместителем премьер-министра республики Аскаром Маминым.

Информационные технологии позволяют вывести на новый уровень контроль за торговлей. Первый этап реформы по внедрению онлайн-касс, которые автоматически передают информацию о покупках-продажах в налоговые органы, уже завершен. "Зарегистрировано 1,62 миллиона касс в России. ФНС России получила сведения о более чем 19 триллионах рублей выручки. Ежедневно формируется свыше 100 миллионов чеков. Средний объем выручки на одну кассу почти в 1,5 раза превышает дореформенный уровень", - отметил Михаил Мишустин.

Фото: Юлия Майорова / РГ
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Он уделил особое внимание маркировке товаров, которая началась в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с меховых изделий. Только в России количество зарегистрированных предпринимателей в отрасли за год выросло в 3,5 раза, а объем продаж увеличился в семь раз.

В 2017 году стартовал пилот по маркировке лекарств. ФНС совместно с минздравом разработали информационную систему, которая может хранить и обрабатывать данные по более чем семи миллиардам упаковок препаратов в год. Мощности системы позволят обрабатывать более 20 миллиардов транзакций по маркированным товарам в год и еще обеспечивать онлайн-взаимодействие более чем с сотней тысяч пользователей.

Проведение подобных пилотных проектов, по мнению Шувалова, неотъемлемая составляющая успешного внедрения маркировки, которая позволяет выявить все возможные риски. "Обеспечивая полную прослеживаемость товара, технология маркировки позволяет бороться с нелегальным товаром, защищая добросовестный бизнес и потребителя. Проводя пилоты по отдельным категориям товаров, мы получаем возможность отработать этот механизм, чтобы в дальнейшем использовать его максимально эффективно", - подчеркнул он.

После введения маркировки меховых изделий число предпринимателей в отрасли выросло в 3,5 раза

"К проекту пока присоединяются добровольно, у бизнеса есть возможность плавно перейти на новый режим работы. Сейчас к системе подключено более 1600 организаций, зарегистрировано 212 лекарственных препаратов, промаркировано 8,12 миллиона упаковок. При покупке можно проверить легальность лекарства с помощью мобильного приложения", - добавил Мишустин.

Осторожно, мошенники!

ФНС предупредила о появлении мошеннического сайта-клона налоговой службы. На нем гражданам предлагают получить некую налоговую компенсацию.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Страница представляет собой копию одного из разделов сайта ФНС России и распространяется через соцсети. Пользователю предлагается ввести паспортные данные, после чего появляется диалоговое окно, в котором сообщается, что можно получить налоговую компенсацию в размере 0,91 процента от подоходного налога. При этом есть ссылка, что компенсация положена в связи с поправками в закон за определенным номером, но который на самом деле не относится к налоговой тематике. Нажав на кнопку "Получить компенсацию", пользователь попадает на страницу, где ему предлагается ввести данные своей банковской карты: номер, срок действия, имя держателя, а также код на обратной стороне карты.

ФНС России предупреждает россиян о том, что никаких компенсаций с подоходного налога не производится. Существуют налоговые вычеты при покупке недвижимости, обучении, лечении. Но для их получения необходимо собрать пакет документов и подать в налоговые органы.

Подготовила Ольга Игнатова

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