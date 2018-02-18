Патриарх Кирилл потрясен массовым убийством в храме в Кизляре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл глубоко потрясен убийством прихожан православного храма, произошедшим в Прощеное воскресенье в Кизляре.

Он считает эти события провокацией, направленной против мирного сосуществования на Кавказе представителей разных религий.

"Патриарх Кирилл глубоко потрясен сегодняшними кровавыми событиями у храма в Кизляре. Он передает свои самые искренние соболезнование родным и близким погибших от рук убийцы, молится об их упокоении в селениях праведных", - сказал пресс-секретарь предстоятеля Церкви священник Александр Волков.

"Предстоятель Русской Церкви расценивает это чудовищное преступление в канун Великого поста как провокацию, направленную на то, чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе. Русская Церковь выражает глубокую обеспокоенность случившимся и настаивает на самом тщательном расследовании этого преступления", - приводит ТАСС слова отца Александра.

Верующие Махачкалинской епархии Русской православной церкви также глубоко шокированы убийством прихожанок, заявил секретарь Махачкалинской епархии иеромонах Иоанн (Анисимов).

"Были застрелены четыре наши прихожанки, это случилось сразу после богослужения, чина прощения, который совершается в Прощеное воскресение. Все глубоко шокированы, ведь подобного еще никто не совершал", - сказал он.

По его словам, "это были светлые люди".

"Двое из погибших были родными сестрами, одна из них была врачом, которого знали все в Кизляре, другая - общественный деятель, была большой помощнице в храме. Еще одна - это женщина, просившая милостыню у храма. Четвертая из погибших много лет была преподавателем, на пенсии стала нашей активной прихожанкой, организовывала паломнические поездки в Дивеево, на Валаам... Ощущение, что все это происходит сейчас не с нами", - рассказал секретарь епархии.

Родственникам убитых епархия окажет помощь, а священники навестят пострадавших в больницах. В понедельник пройдут панихиды по погибшим.

Напомним, в воскресенье преступник открыл стрельбу по прихожанам православного храма в Кизляре, в результате чего погибли пять человек (одна из раненных скончалась в ходе операции), еще четверо ранены, в том числе - сотрудники полиции и Росгвардии. Нападавшего, пытавшегося скрыться, застрелили полицейские.

Личность преступника установлена, это - местный житель 1995 года рождения. СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство с отягчающими обстоятельствами") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").